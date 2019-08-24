時力再爆出走 創黨元老林郁容退黨

時代力量風波不斷，立委林昶佐、洪慈庸陸續退黨後，創黨元老林郁容也決定退黨。林郁容今天說，黨內對於政策議題、內部事務不同的意見無法好好處理，是他離開的重要原因。

時代力量因路線問題，爆發內鬨，林昶佐、洪慈庸陸續退黨，邱顯智也辭去黨主席，時力立法院黨團總召徐永明21日甫獲選接任黨主席，但創黨元老之一的醫師林郁容退黨，又為時力內部投下震撼彈。

林郁容是雲林人，父親林時機曾代表國民黨當選立法委員、監察委員，弟弟林峯正為不當黨產處理委員會主委，兄弟倆均是時力創黨靈魂人物。

林郁容接受中央社記者訪問時表示，他上週退出時力，除了和黨中央聯繫之外，也有向邱顯智報告退黨的決定，邱顯智的回應感覺是頗為無奈。

對於退黨的原因，他說，當初創黨是希望讓本土政黨壯大，但目前時力的狀況和此目標不太一樣了，他覺得留在黨內無法發揮。

時力內部對是否支持總統蔡英文連任，是路線分歧之一。對此，他說，這不是最重要的議題，在這議題上，目前屬於第三勢力的政黨都有不同看法。

談到時力內部的歧見，林郁容說，包括勞基法修法以及內部事務等議題，黨內沒有很好的溝通機制促進相互了解，這也是他選擇離開很重要的原因之一。他認為，政黨應該要有合理集體智慧的呈現，但目前的情況很難達到。

他指出，時力決策委員會無法做出實質的決策，「有點在空轉的感覺」，這問題從過去逐漸累積到現在，一起爆發，再加上選舉的壓力，就出現目前的狀況。

林郁容認為，實際上握有權力的人應有耐心和黨內溝通、解釋決策形成的過程。但去年底九合一選舉前後，有很長一段時間，時力決策委員會都不知道怎麼開會了，開會的討論無法產生實質效果，而新選出的決策委員會仍舊面臨這些問題。

不過，林郁容也說，時力的困境不見得責任都在誰身上，當初創黨的人都要負起責任，他並沒有在指責誰做不好。身為創黨一員，他沒有好好發揮角色和功能，對此感到慚愧。

在退出時力後，是否加入其他政黨，林郁容表示，政治不是他的本行，他一直都是屬於幫忙的角色，幫忙需要選擇對象，目前其他的政黨也沒有適合他可以幫忙的地方。

對於時力目前的狀況，他指出，意見不同的人都陸續退黨，留下來的是意見比較接近的人。雖然退黨，但他還是期待，留在時力的同志在明年選舉能有成果。