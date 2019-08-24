2PM歐巴來台拍攝宣傳片 料將掀起韓客來台旋風

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）韓國超人氣偶像天團2PM成員玉澤演，8月21日應交通部觀光局邀請，專程來台4天3夜、將拍攝觀光局在韓國市場的全新宣傳影片，玉澤演展現一貫的暖男作風一路與粉絲們揮手致意，料將為台灣在韓國打開另一波成長契機。

本次觀光局與台韓兩地拍攝製作團隊將以代言人玉澤演充滿陽光、旺盛的活力特質，重新詮釋來台旅遊豐富多元的樣貌，同時結合觀光局主題年(2019小鎮漫遊年及2020脊梁山脈年等)採微電影及穿越時空的拍攝手法，體驗台灣特色景點並以各種影像風格呈現。

玉澤演透露，盼能藉此機會一探台灣各地美景、大啖台灣美食小吃，更能進一步完成精進中文能力的夢想。玉澤演將透過他的粉絲團隨時發布在台拍攝期間的花絮及台灣特色景點，擴大韓國民眾對台灣觀光旅遊魅力的了解。

交通部觀光局長周永暉表示，台灣除了擁有豐富多樣的觀光資源，兩國間航程僅2.5小時，尤其台灣的美食、文化及友善安心的旅遊環境深受韓國民眾喜愛，十分適合韓國民眾出國旅遊。

2017及2018年韓國旅客來台均突破百萬人次，是來台第4大客源市場，今(2019)年1-6月韓國旅客來台55萬5,565人次，較去年同期成長9.69%，尤其在20與30歲世代來台旅客具有高度成長。

玉澤演榮獲韓國民眾網路票選為2019年最被期待的退伍藝人之一，自今年5月退伍回歸後聲勢更加看漲，其健康活潑、平易近人以及2PM時期熱中學習中文的形象被交通部觀光局相中，成為2019-2020年度韓國地區的台灣觀光宣傳代言人，期待為即將邁入台灣觀光2.0的韓國市場行銷注入全新的爆發力。