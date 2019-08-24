香港地鐵學機場申請禁制令　文件卻疑似造假

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）昨日（23）香港之路和平集會後，有市民在葵芳站及太古站聚集，要求港鐵解釋為何曾縱容警方在車站內施放催淚煙霧或開槍射擊市民。香港地鐵晚上卻表示，要向法院申請禁制令，阻擋市民在任何車站抗議，並可讓警方進入車站執法。

雖然香港高等法院在下午就已結束辦公，理應未能及時受理申請。但晚間近10時，高等法院7樓15號庭卻被發現亮起燈，並批出僅有英文版本的臨時禁制令，隨後港鐵便登出於官網上。

港鐵表示，禁制令將限制所有在車站內的抗議行為，以及對鐵路服務的阻礙或是對站內職員的辱罵，並表示臨時禁制令適用整個鐵路網路，包含地鐵、輕鐵及高鐵，有效期限至本月30日止。

在本月12、13日，抗議市民兩度癱瘓香港機場後，香港機場也曾向法院申請禁制令，阻擋所有非旅客人士進入機場大廳。

然而，卻有市民將港鐵的禁制令與機場的禁制令作比對，發向高等法院的印章竟然拼法出錯，「HIGH COURT」變成「HIGHT COURT」。除此之外，港鐵的禁制令上也沒有件號，右上角可出現「Intended Action」，令市民質疑港鐵禁制令是否仍未經批准，甚至有偽造文書的嫌疑。



香港地鐵禁制令（擷自香港地鐵官網）



香港機場禁制令（擷自香港機場網站）

公民黨主席梁家傑律師表示，拼法錯誤不影響法律效力，呼籲民眾勿以身試法。然而，他同時也譴責港鐵，既然獲得法院保護，卻還在今日（24）的遊行當中，將觀塘線7個車站關閉，無疑是為了阻止抗議民眾前往觀塘，參加早已獲得不反對通知書的疑行。

梁律師補充，繼國泰航空之後，港鐵也「跪低」，香港人應不卑不亢保護港人應有的權利，否則「選擇屈辱將面臨更大屈辱」。