川普稱習近平「敵人」 更下令美企業撤離中國

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）對中國國家主席習近平向來態度友好的美國總統川普，昨（23）日態度丕變，直指習近平是「敵人」，還放話美國沒有中國「會過得更好」。美媒分析，川普顯然因貿易戰對習近平日漸心灰意冷，未來美中關係恐更加決裂。

「華盛頓郵報」（Washington Post）昨日報導分析，儘管美中貿易局勢惡化，川普過去一直試圖與習近平保持友好關係，不只稱習近平為「好友」，也時不時讚揚他的領導力。在外界抨擊中國不當處理香港「反送中」示威抗議、北京轉而指控美國介入香港事務之際，川普也選擇不對習近平多加批評。

但在美中貿易談判遲遲沒有進展，美國經濟也出現疲弱跡象後，備感灰心的川普終於不再假裝友好。

川普昨日回應北京懲罰性關稅措施，在推特（Twitter）上宣布將針對5500億美元中國商品提高5%關稅，並下令美國企業退出中國。不只如此，川普還放話美國沒有中國「會過得更好」，還問外界沒有作為的聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾和習近平，「誰才是我們更大的敵人？」

此外，川普發言較往常更為強硬，連一貫支持他與中國攤牌的人士，都認為他的言詞可能是未來美中關係更加破裂的預兆。

中央社報導，對中國的立場屬鷹派的華裔美籍作家兼評論家章家敦（Gordon Chang）指出，川普昨日的發言不只嚴重偏離美國對中政策，「也嚴重偏離川普自己幾個禮拜前針對中國的政策與評論」。

章家敦表示，雖然川普對做「假動作」（head fake）很在行，但他不認為這是川普現在在做的事。他分析：「這是總統感到心灰意冷。從他昨日推文內容的惡毒程度來看，我認為我們現在目睹的，是（川普）再一次政策轉向與中國切斷關係。」

白宮幕僚雖不願多談川普的推文，但美國官員透露，川普與他的國策顧問已慢慢意識到，要和中國達成貿易協議機會不大。多位政治分析家也指出，雖然貿易戰讓中國經濟陷入困境，但習近平願意承受的經濟痛苦顯然多於川普團隊預期。

私下提供川普政策建言、擔任華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）中國事務專家的白邦瑞（Michael Pillsbury）表示，中國代表團最近幾個月變得「越來越傲慢」。白邦瑞也透露，他從過去幾天與川普的對話中，有注意到他對習近平「漸感灰心」。

事實上，川普從2016年競選總統以來，對中國態度一直搖擺不定，而這恐怕是為什麼習近平一直沒有認真看待川普獻殷情的原因。

前白宮國家安全會議亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）認為，川普對習近平的示好「從來沒有被中國認真看待，也從來不是談判籌碼來源」。

麥艾文指出：「中國方面認定川普太過反覆無常，不能被認真看待，所以他們對美國行為的注重多過言詞。」

在過去，美中兩國之所以能維持表面的建設性關係，是因為川普還試圖與習近平保持友好。但麥艾文表示，川普措辭的改變，意味著至少在他卸任前，美國對中政策可能「將有更根本性的長期轉變」。