颱風白鹿襲台 1萬餘戶停電台東縣居多

颱風白鹿襲台，中央災害應變中心今（24）日表示，至下午3時，全台仍有1萬餘戶停電，分別在台東縣、屏東縣、高雄市等處，而土石流黃色警戒有545條，分別在花蓮縣、台東縣等處。

中央災害應變中心下午召開第5次工作會報，指揮官、內政部長徐國勇聆聽各部會報告後表示，花蓮六十石山發生土石流導致交通受阻，讓14名遊客受困，所幸由消防員救援脫困，相關單位應該去了解14人是何時上山，若已發布颱風警報，還堅持上山，後續雖已被救下山，但相關過程應該要持續釐清。

中央應變中心統計，颱風白鹿襲台期間，至下午2時止，全台積淹水災情有8處，目前4處未退水，分別在花蓮縣富里鐵路涵洞積水，屏東縣新埤鄉與南投縣魚池鄉道路積淹水。

停電部分，至下午3時止，全台曾停電戶數為5萬190戶，目前仍有1萬3693戶停電，分別在台東縣、屏東縣、南投縣、台南市、高雄市，又以台東縣居多8393戶，預估今晚10時修復完成。

中央應變中心指出，至下午3時止，全台土石流潛勢溪流紅色警戒有2條，皆在台東縣，至於土石流黃色警有545條，分別在宜蘭縣、南投縣、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣。

至於行政院長蘇貞昌視察時，要求建立各縣市應變中心指揮官緊急聯繫電話資料，並檢討中央應變中心標準作業程序及加強視訊設備效能。

中央應變中心指出，已通報各直轄市回傳首長及隨扈或幕僚的手機號碼，並已經彙整完成，後續也會研議應變作業程序，並邀集各縣市政府研商。