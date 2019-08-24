白鹿登陸 恆春半島5000多戶停電

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）颱風白鹿今（24）日下午1時登陸恆春半島，造成恆春半島停電戶數達5626戶，經台電人員緊急搶修，截至下午2時已復電5516戶；另外，來義鄉及霧台鄉已預防性撤離200多人。

根據中央氣象局資料顯示，屏東縣截至下午2時，累積雨量最高在泰武鄉大武山區，已達314毫米。恆春氣象站表示，恆春半島陸上平均風速達4級，最大陣風為8級，海上巨浪由6級轉5級。

中央社引述台電說法，從上午起屏東縣內陸續傳出停電狀況，全縣計有5626戶停電，停電地區主要集中在恆春半島的恆春鎮、牡丹鄉、車城鄉，屏東中區的萬巒鄉、山區的霧台鄉也有停電。

經緊急搶修後，台電表示，截至下午2時已復電5516戶，僅剩牡丹、萬巒鄉約110停電戶，正緊急搶修中。

台電屏東區處長胡忠興指出，造成停電原因主要是強風碰觸電力設備，導致線路或變壓器開關跳脫。一旦有異常，台電馬上隔離事故點及轉供。

台電今天共動員174名工程人員、出動吊臂車等工程車91輛、挖土機5部等嚴陣以待，全力搶修。

屏東災害應變中心截至下午2時接獲通報災情，包括恆春鎮屏159線湖內路上午因大雨導致路面淹水，淹水高度約25公分，長度約200公尺，現場進行交通管制；新埤鄉萬隆國小前有淹水約20多公分；民眾通報恆春鎮東門便橋有下陷疑慮，鎮公所派員監控處理；麟洛鄉興農橋旁道路凹陷。

截至下午2時，進行撤離的有霧台鄉及來義鄉，其中，霧台鄉撤離10多人，來義鄉撤離200多人。

屏東縣政府指出，今天東港往返小琉球的交通船全部停駛，明（25）日視情況是否航行。