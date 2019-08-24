飲用水含有塑膠微粒？ 世衛組織：暫時無影響

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）去(2018)年華府非營利媒體OrbMedia在飲用水中發現了塑膠微粒，引發國際對於塑膠微粒進入生物體後的疑慮。經過世界衛生組織(WHO)一年多來的研究，WHO於日前發布最新報告。

世界衛生組織指出，依照現階段的資料顯示，飲用水中的粒子直徑皆大於150微米，原則上不用擔心被人體吸收，會被悉數排出，真正對人體健康有疑慮的是直徑更小的塑膠微粒。不過科學家也表示，現階段關於塑膠微粒的研究相當有限，因此呼籲研究員未來應該更深入評估塑膠微粒對人體健康的潛在影響。

事實上，科學家在研究過程中發現，塑膠微粒無所不在，不只存在於人類的瓶裝水和飲用水中，舉凡河川、湖泊和海洋的水體皆有其存在。WHO的戈登博士(Dr. Bruce Gordon)說，就算這些粒子真的不會被人體吸收，人類也應該有所警覺，因為全球塑膠廢棄物的數量實在多不勝數。

此外，在進行這類塑膠微粒的研究時也有其困境所在，因為這幾年科學界才開始著手研究，除了缺乏相關數據資料外，進行中的研究資料也十分零散，且沒有一致的檢驗標準，好比說不同的研究者使用不同的篩檢方式進行分析，如此可能造成同一水體的檢驗樣本，卻出現不同的檢驗結果。

世界衛生組織認為，當務之急應該是建立妥善的污水處理系統，藉此排除化學物質和排泄物外，更可以去除水中超過90%的塑膠微粒，如此一來，各國間也不需要額外編制人手去進行定期的水體塑膠微粒檢查。

戈登指出，全球有20億人的飲用水受到嚴重污染，這一年造成超過100萬人喪生，比起塑膠微粒，政府更應該關注的是水資源的污染議題。