黨產會3週年 林峯正：凍結認定不當黨產近千億

不當黨產處理委員會成立將近3年，今、明兩天舉辦展覽展示成果。黨產會主委林峯正表示，目前已被黨產會凍結，加上被認定為不當取得財產的黨產有近千億；有關追討海外黨產，須先取得證據。

黨產會今天在光點台北舉辦「檔案選輯」新書發表暨3週年活動開幕記者會。為讓民眾更了解黨產會的工作，黨產會也舉辦「被共享的經濟：不當黨產在台灣」檔案特展暨系列座談會，將調查取得的證據利用複製的方式展出，包括婦聯會留存的勞軍捐收據。

林峯正致詞時表示，黨產會成立即將滿3年，目前黨產會認定為不當取得財產的黨產將近有新台幣700億元，目前凍結、正在進一步清查的有將近200億元；也就是說，凍結加上已被認定為不當取得財產、應收歸國有的黨產，加起來接近千億。

除了出書，黨產會這次是首度舉辦公開展覽，與民眾互動。林峯正表示，這次展覽把調查取得的證據利用複製的方式展出，現場並展示「十大僭設」，列舉10件國民黨不當取得的不動產；黨產會也已架設網站提供這類資料供民眾查閱。

他說，處理不當黨產是轉型正義很重要的一塊拼圖，但有些人因為不了解這個議題，所以有反對的聲音。希望透過展覽、出書、舉辦講座等方式，讓民眾多一點了解不當黨產的議題，進而支持黨產會的工作。

行政院政務委員羅秉成致詞時表示，他看到活動現場背板上的台灣地圖有個紅色缺，以為那是把國家財產吞掉的象徵。不過，林峯正解釋說，那個缺口是宜蘭的地理位置，用以表示宜蘭是目前尚未查到不當黨產的地方。

他說，推動轉型正義、處理不當黨產等工作，一定要有證據。他並舉例，「十大僭設」之一的婦聯會美齡樓，就是國家財產免費送給國民黨的例子。

羅秉成表示，對現代人漠視歷史的態度感到擔憂，藉由黨產會成果的呈現，希望幫助民眾了解這段歷史的存在。

此外，有關追討海外不當黨產的部分，林峯正回應表示，合理推斷不當黨產不會只在國內，海外也一定會有。但黨產會必須依證據處理，有關追查海外不當黨產，最大的問題是證據的取得；如果有證據，黨產會會想辦法查出來，若沒有證據，會想辦法取得證據。

黨產會副主委施錦芳進一步表示，國民黨目前名下的海外黨產有帛琉大飯店、日本東京一棟由台貿公司持有的大樓，這2件都是中投的投資事業，之前有申請要變賣，但黨產會不同意。而其他的海外黨產都是傳聞，目前還沒有證據，若民眾有相關資訊，歡迎提供給黨產會。

黨產會於2016年8月31日正式掛牌成立，截至今年8月為止，黨產會總共召開78次委員會議，舉辦23場聽證會，作成15項重要的行政處分，包含認定8個附隨組織、688億元不當取得財產等。