台灣維新黨下午成立 蘇煥智：終結藍綠惡鬥振興台灣

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）由前台南縣長蘇煥智籌組的「台灣維新黨」今（24）日下午舉辦成立大會，蘇煥智表示，成立新政黨並不是為了要奪取政治資源，而是對於台灣的改革失敗相當痛心，而台灣維新黨最主要的目的，就是希望能終結藍綠惡鬥，團結民心，振興台灣。

「台灣維新黨」將於下午2點舉行成立大會，先舉行黨員內部會議及選舉，3點將正式開放對外說明會。其創黨宗旨，包括推動台灣政治、經濟、社會、教育、文化的「維新運動」，透過解構台灣中央集權集稅體制，推動財稅、權力下放，朝向扁平化小政府。

解除政府過度干預及管制，活化民力；推動地方選舉比例代表制，及開放地方政黨，改革當前買票黑金政治；讓居民可以直接參與公共事務，振興地方活力及國家經濟。

此外，保障全民基本收入，小孩國家養，人人有屋住，建構老人、身心障礙、長照等完善社會安全福利體系，讓人人過一個安心有尊嚴的生活，成為公平、正義、均富的社會。

蘇煥智在臉書表示，台灣維新並沒有迴避台灣定位及台灣前途的看法。祇是台灣維新認知目前「台灣共識」已經形成。

他說，台灣（中華民國）的現狀已是一個主權獨立的國家，確保台灣（中華民國）的生存、安全，及民主自由人權法治。台灣（中華民國）的前途應由2300萬人民來決定。

而且「中華民國事實上就是台灣［台澎金馬］；台灣就是中華民國；中華民國應該跟台灣和解；台灣也應該跟中華民國和解。不要中華民國跟台灣自己內部打架。無論稱呼台灣或是中華民國，我們都接受，並不排斥。」

這也是目前8成以上台灣人民的共識。

蘇煥智強調，「台灣維新」提倡「台灣共識」，希望「終結藍綠惡鬥」，並團結民心共同推動台灣內政的改革運動，振興台灣，成為繁榮均富的民主福利國家。