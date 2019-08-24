法總統馬克宏：30天內談出新脫歐方案恐有困難

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）新的英國首相強森(Boris Johnson)上台後，亟欲和歐洲的領導人取得脫歐協議新的共識，並以此為前提展開了訪德、訪法之旅，然而，歐洲領導人認為現在的英國政府缺乏誠意，協商的意願不大。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)在本週接待強森時說，因為離強森宣稱的硬脫歐「死線」已經不遠，強森想要的新脫歐協議很難達成，在此之前，強森已經先行訪問了德國，德國總理梅克爾要他在一個月內提交新的議案否則免談，強森則欣然接受此一「挑戰」。

馬克宏告訴等待在外的記者，英國的脫歐期限設在10月31日，但是沒人會等到那個時候才開始試圖找到更好的解決辦法，法國將持續努力，但是他也直接告訴強森，他不覺得這30天的期限能讓他們的協議內容產生更多變化。

歐盟與英國最大的爭議點仍在於愛爾蘭的邊界問題，歐盟一直堅持愛爾蘭與英國北愛爾蘭之間的邊界，不能變成設有海關的硬邊界，然而，部分保守派的英國議員認為，這是必須要收回的主權，這恰恰又是歐盟絕對不會讓步的底線。

歐盟要求尊重單一市場的實踐，以及協議必須遵守好星期五協議，對此，強森雖然不斷推廣在北愛爾蘭和愛爾蘭之間設立「隱形的邊界」的內容，卻拒絕提供歐盟更多細節，只願透露「邊境檢查將在遠離邊境的地方進行」此一消息。

儘管困難重重，馬克宏仍在記者會上表示，法國願與英國以加深彼此的經濟交流為前提進行合作，找出最佳的解決方案。