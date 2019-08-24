英駐港領事館職員鄭文傑拘留15天 獲釋返港

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理）英國駐香港總領事館職員鄭文傑（Simon Cheng）8日入境深圳後，於回港途中遭中共當局行政拘留。「釋放Simon Cheng」粉絲專頁今（24）日上午發文表示，鄭文傑已獲釋返回香港，但並未提及具體釋放時間。

鄭文傑家屬經營的臉書（Facebook）帳號「釋放Simon Cheng」於上午9時55分發文表示，「Simon 已回港，感謝大家關心！Simon 和家人均希望先休息安頓一下，暫時不接受採訪，請各位記者朋友先給他們一點空間，我們稍後會再作詳細說明。」

綜合媒體報導，28歲香港人鄭文傑（Simon Cheng）於8日上午從香港佐敦家中出發，前往深圳出席商務會議，原計劃當晚搭高鐵返港，近深夜10點左右，傳訊向台籍女友告知正在西九龍站內地口岸通關後便失聯。北京21日證實，鄭文傑因違反「治安管理處罰法」被深圳警方處以15天行政拘留，但卻未說明罪名。

環球時報22日引述深圳羅湖警方宣稱，鄭文傑因涉及「賣淫嫖娼」遭到拘留，按照法規，罰則為10日以上15日以下拘留，可並處人民幣5000元（新台幣2萬2500元）以下罰款。

同日「釋放Simon Cheng」也發文駁斥報導，寫道：「賣淫嫖娼這個的罪名，所有人都應該會認為是個笑話。」

引述《香港01》報導羅湖公安今日在官方微博上表示鄭文傑獲釋，但仍未說明罪名。羅湖公安指鄭文傑是違反《中華人民共和國治安管理處罰法》，因而被公安機關處以行政拘留15日處罰，於24日其行政居留期滿。

此外，羅湖公安在官方微博上亦強調鄭文傑在被行政拘留期間，公安機關有依法保障其各項合法權益，並且「鄭文傑對其違法事實供認不諱。」