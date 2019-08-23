福爾摩沙國際藝博會搶先看　英、法、韓跨界當代誠品行旅登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）福爾摩沙國際藝術博覽會聚集國內外50間畫廊，呈現橫跨攝影、平面、裝置當代創作，透過藝術促進國際交流，已於今日於誠品行旅登場至25日。

福爾摩沙國際藝術博覽會（以下簡稱福爾摩沙藝博）（Art Formosa）發布新聞稿指出，藝博會已進入第五屆，今年匯聚50間當代畫廊，擴大邀請日本、韓國、英國共20個城市，呈現300位藝術家作品，規劃三大主題展區「經典聚焦」、「未來呈現」、「限度探索」。

大宛藝術為福爾摩沙藝博主辦單位，藝術總監張學孔說明，除了精彩的藝術品，今年也規劃系列藝術論壇，力邀來自韓國的資深收藏家，以及法國Young International Art Fair (YIA) 的當代藝術博覽會主席，針對亞洲市場進行深入對談。

「經典聚焦」展區中，不限制藝術家年齡以及創作型態，今年首度參展的首爾畫廊Aninc. 主打 Woo Jae Gil藝術家，他主以創作西洋繪畫為主，擅長以獨特的幾何形體，以及鮮豔色彩表達光影變化。

以新生代藝術家為主的「未來呈現」展區，發掘深具潛力的未來新秀，可見40歲以下藝術家創作，而大宛藝術也和法國YIA合作，一同透過藝術推動台法雙邊藝術交流，YIA也特從法國來台，展出多件當代藝術作品。

「限度探索」主要展出有板次創作為主，類型包含攝影、錄像、裝置等，其中，來自英國倫敦的畫廊The Collectors更再度帶來英國知名藝術家作品，例如，插畫大師David Shrigley的諷刺趣味創作、邁克爾‧克雷格‧馬丁（Michael Craig-Martin）的當代繪畫。

該藝博已於今（23）日登場，將於24日及25日誠品行旅5樓到9樓展出，更多詳情請前往官網及臉書查詢。



現場照片（圖/台灣英文新聞Lyla）



現場照片（圖/台灣英文新聞Lyla）



現場照片（圖/台灣英文新聞Lyla）