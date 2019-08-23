新象年度拍賣會慶張大千120歲　網羅美酒、古董傢俱珍藏

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）新象舉辦2019年度競標拍賣會，帶來張大千、吳冠中經典作品，並網羅橫跨西畫、中國書畫、茶文化、黃花梨古董傢俱等品項，將於25日台北富邦國際會議中心拍賣，23日、24日及25日上午為預展可先睹為快。

新象指出，今（2019）年適逢張大千120歲，吳冠中100歲，新象【大師墨萃─書畫專場】特別網羅張大千20幅鉅作，締造拍賣史上最多張大千拍品紀錄，特別收錄有張大千的「尋覓桃花源」、「白猿圖」、「錦幔仕女」等，現場更可見新象創辦人許博允與張大千的珍貴合影，以及精彩的故事介紹；吳冠中作品則有「大山馬群《渡河前》」、「香港」、「水鄉燕飛來」、「1989《PARIS》」等12幅。

翻拍現場珍貴照片，為傅聰（左）、張大千、許博允合影（圖/台灣英文新聞Lyla）

這次拍賣還包含蕭勤的大型作品「日昇」、林風眠「霸王別姬」、傅抱石「虎跑泉圖」，及今年5月剛離世的胡念祖等現代華人大師藝術家之作品。

重點展品亮眼的稀世珍寶，四則長幅橫軸：齊白石「與佛有緣」、張大千「富春山居」、黃君璧「小溪煙霧影霏微」和黃永玉「八仙圖」。東方亦有來自日本竹久夢二的日本現代仕女浮世洋繪系列，以及台灣學校美術教育的開創者石川欽一郎等大師名作。

此次，新象首次推出【王者醇酒—酒文化專場】珍品酒藏，包含日本威士忌秩父、義大利法國葡萄酒、西班牙、義大利白蘭地、金門黑金剛高粱等。另外，珍藏百年普洱也將在新象拍賣舞台問世，【慕古茶香—古董傢俱/茶文化專場】出自大連王家族日常品飲的（歲月流金）、上市公司家族傳存的（民國茶事）等。

值得一提的是，新象將於24日舉辦兩場講座，首先下午兩點邀請到威士忌收藏家，同時也是綺灝國際公司董事長張慶清，分享當今最熾手可熱從智能收藏論日本威士忌的價值；緊接著，長居義大利維若那的收藏人黃維祝，將於三點十分暢談白蘭地 Amarone的價值與酒文化。