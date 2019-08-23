大板根森林溫泉酒店 秋高氣爽 遊園泡湯正合宜

秋意初上，擁有國寶級亞熱帶雨林景觀的大板根森林溫泉酒店，微風吹拂備顯清涼，今年中秋節來大板根的雨林星空下賞月同樂，是您最好的選擇！大板根特別推出「板根秋賞住房」「板根明月心烤肉活動」「中秋禮讚秋月禮盒」，讓您在大板根的秋涼雨林氛圍中、大啖美食、盡情洋溢於歡笑的時光裡，感受「月圓人團圓」的幸福與感動。

板根秋賞住房案 賞味秋天~

秋天來了，大板根為您的健康把關，走一趟芬多精熱帶雨林、再擁一掬碳酸氫鈉美人泉、嚐一口滋補元氣的餐點，為您留下健康與美麗。微涼秋天大板根針對住宿客戶推出一泊二食的「板根秋賞」住房專案，從2019年9月1日至2019年10月31日止，兩人成行，平日每人只要NT$3000+10%起，內容包含：雙人客房住宿乙晚、活力自助式早餐、精緻晚餐（每人價值@＄680+10%，可選用太子西餐廳套餐或中式套餐）、免費入園享受雨林芬多精森呼吸、露天溫泉SPA、客房內礦泉水；還特別加贈大板根禮品部熱賣商品「溫泉焦糖爆米花」2人房贈一包，四人房贈2包，讓您甜在心裡；還有每天都有的生態導覽，秋高氣爽爬山完再泡湯最好不過了。

板根明月心 中秋夜烤專案

今年中秋節，大板根貼心為您致上中秋賞月、夜烤、享樂…特別的活動包裝，「板根明月心」活動日期為2019/9/1-9/30，只要訂晚餐時段烤肉套組（＄4000，＄5000及＄6000三種，每組十人份，需外加一成清潔費）就送您森林入園門票，讓您探訪原始森林步道，並享露天溫泉SPA優惠價；建議您來大板根可先體驗亞熱帶雨林步道的高氧芬多精洗禮，讓身體裡的雜質藉由汗水排出後，再來享受潤肌美膚的美人湯露天溫泉SPA，等身心皆達到最初純淨放鬆的最佳狀態，夜晚再伴隨著大夥同樂的笑聲、大口吃著燒肉，正是與家庭友人共享中秋明月夜烤的最好時光！

2019大板根全新上市【秋月】中秋禮盒

秋月禮盒手工創意製作！堅持不讓甜度過量的健康理念，是一款裡外都周到的貼心禮盒！一味入魂～健康滿分！幸福過中秋！每盒只要580元/8入，有四種不同口味：咖啡乳酪、

松菌蘑菇、港式奶皇、抹茶栗子；秋月禮盒目前接受預訂中，大宗採購另有優惠，歡迎試試不同新風味！

今年中秋，到大板根享受森林浴、中秋賞月夜，遠離城市繁瑣煙囂，與家人共享天倫之樂！敬請把握機會，即早預訂您與家人的假期，歡樂FUN中秋！詳情請至大板根森林溫泉酒店網站www.thegreatroots.com 查詢，或洽大板根預約專線(02) 2674-9228*1 傳真: (02)2672-0534 。