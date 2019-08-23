新北市108學年度第1學期公私立學校校長會議

新北市108學年度第1學期公私立學校校長會議今(23)日於三重區三和國中舉行，全市339位校長齊聚，以「適性發展、品德第一」及「新課綱新思維」為主題，也邀請誠致基金會與公辦民營的台東桃源國小分享辦學經驗。
市長侯友宜表示，新學期將提倡「國小以下假日前不發成績單」，避免少數孩子因成績表現遭受責罰，也避免假日的空窗期間錯失進一步保護孩子的機會。此外，開學後即將面對108新課綱，新北市已完成了三個全國第一：全國首創各階段的新課綱協作平台、技術型高中推動新課綱的前導學校全國最多、新住民語文教材由教育部委託新北市編撰。也特別感謝教育局及學校教師在各個地方的用心，並推動從幼兒園到高中職的品德教育政策，以孩子為中心，讓孩子運用所學也實踐好品德。
今日特別邀請誠致基金會與公辦民營的台東桃源國小分享辦學經驗，將品格力比知識力重要的理念，以及關懷弱勢及學識與品德教育並重的教學目標，用創新的經營模式，來翻轉偏鄉學生的人生。透過分享，也讓新北市的校長們運用新思維及教學知能，幫助每位孩子成為更好的自己。橘子基金會也撥放南極紀錄影片，困境中的團隊合作以及堅持完成夢想等等的情境觸動人心，藉此以鼓勵校長及第一線教師能堅持初衷，為教育付出。
教育局長張明文表示，新北的校長們要帶領第一線教師培養孩子成為具有跨領域溝通、解決問題及獨立思考的公民，並讓孩子擁有良好的挫折忍受力及團隊合作等良好態度。品德教育決定國家的未來，也期許家長與教師共同培養孩子的良好品德並激發多元智能、引導不同天賦都能各自發展，才能為孩子打造成功的未來人生舞台。
新課綱實施前，新北市已成立精進學校課程與教學工作小組，建構從國小到高中職完整12年一貫的學習歷程，並且精進課程與教學、幫教師及家長增能，以及充實教學設施與設備，未來新北市將持續推動與教師、家長攜手合作，朝「學識與品德並重」、「讓孩子成為更好的自己」目標前進，落實適性發展、品格優先的教育理念，達到適才適性發展的教育目標。