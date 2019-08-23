中華電信5G加速器「新創團隊成果展示」

中華電信8月21 日於板橋中華電信學院舉辦「中華電信5G加速器—新創團隊成果展示日」，活動由中華電信在過去一年遴選出最具潛力的10組新創團隊現場展示，5G領航隊的成員代表也踴躍出席，展現5G領航隊力挺新創的決心，活動除了要遴選出3組年度最佳新創團隊外，也提供企業與新創的媒合舞台，以達中華電信5G加速器推動台灣5G產業生態圈之目標。
政府、企業及新創，三方攜手建立台灣5G產業生態圈
中華電信自2018年1月成立「台灣5G產業發展聯盟–中華電信領航隊」，與國內外逾50個機構及企業結盟，共同打造國內5G產業生態圈及創新應用。為了促成國內新創團隊投入5G新領域的產品及服務開發，在經濟部中小企業處的指導下，成立中華電信5G加速器，和各方企業夥伴共同協助台灣5G相關新創團隊。有別於一般做法，中華電信採取的是生態圈加速器；從選隊開始，就積極與國內外加速器夥伴合作，由這些單位推薦優質且符合5G、泛AIoT領域的新創及其產品加入「中華電信5G主題式國際創育加速器計畫」，之後再輔以中華電信專精的技術諮詢並建置5G實驗網開放給新創進行POC。繼去（107）年11月在台北花博亞洲最大的創新創業嘉年華Meet Taipei 2019(北)、12月在高雄軟體園區(南)分別啟動新創徵選之外，今（108）年更是在全國舉辦多場新創對接座談會，針對加速器夥伴提供的250組新創團隊，最終徵選出10家加入中華電信5G主題式國際創育加速器，期待透過合作加速台灣5G產業的發展。
這場盛會邀請經濟部中小企業處胡貝蒂副處長擔任致詞嘉賓，胡副處長十分肯定中華電信推動國內5G產業及扶植新創的努力，希望新創團隊可以多多運用中華電信的5G測試環境，催生更好的5G創新服務。
中華電信林國豐執行副總經理表示：「中華電信5G加速器的成立，除了結合加速器夥伴提供的創業服務之外，更重要的是打造一個5G產業的創新鏈結平台，串連中華電信、5G領航隊成員跟這些新創的業務合作機會及投資媒合，不僅協助國內新創加速開發5G應用，還要打國際盃進軍海外市場。」中華電信8月21 日舉辦5G新創成果展示會，新創團隊的產品引起許多企業及創投的關注，雙方在技術交流及投資媒合都有很好的互動。
為了鼓勵新創、將新創帶上國際舞台，中華電信更邀請台北搖籃(AAMA)顏漏有校長蒞臨指導，以及安排凌華科技劉鈞董事長、GSMA協會港澳台總經理謝智德專題演講。顏漏有校長以「成功不可複製，智慧可以傳承」的理念，鼓勵新創多多向有經驗的創業家請益。
凌華科技劉鈞董事長分享當初創業一路走來的心路歷程，鼓勵創業家必須要有願景、勇於冒險、擁抱失敗經驗遠比成功的經驗更為寶貴、同時更懂得培育人才。GSMA協會港澳台總經理謝智德分享國際5G趨勢，他認為5G應用將朝向融合5G、AI和IoT等技術發展，特別是以行動智慧生活服務和垂直產業應用主軸。台灣具備端到端的產業鏈優勢，有機會搶佔國際5G市場商機，建議台灣新創團隊應該借助大企業資源來鏈結國際接軌，多參加世界行動通信大會(Mobile World Congress)，一方面增加國際商業合作的機會，另一方面壯大台灣新創在國際上的聲量。
年度最佳新創隊伍獲得前進2020世界行動通信大會等價值百萬企業資源
2019中華電信5G加速器，今日選出年度最佳團隊由「稜研科技」、「南瓜虛擬科技」及「偉薩科技」三組新創脫穎而出。前三名隊伍可獲得和中華電信一起出席2020世界行動通信大會(西班牙巴塞隆納) 4YFN(4 Years From Now)新創大會、中華電信和5G領航隊企業會員之業務合作與轉投資媒合機會，總計等值壹佰萬元以上的獎項。對於其他未能獲推薦參與2020世界行動通信大會的新創團隊，中華電信也將這些團隊的優秀創意彙集起來，分送所有5G領航隊成員企業參考，希望能充分發揮平台橋接的作用，協助台灣年輕的新創團隊能快速成長。