中華電信5G加速器「新創團隊成果展示」

中華電信8月21 日於板橋中華電信學院舉辦「中華電信5G加速器— 新創團隊成果展示日」， 活動由中華電信在過去一年遴選出最具潛力的10組新創團隊現場展 示，5G領航隊的成員代表也踴躍出席，展現5G領航隊力挺新創的 決心，活動除了要遴選出3組年度最佳新創團隊外， 也提供企業與新創的媒合舞台，以達中華電信5G加速器推動台灣5 G產業生態圈之目標。

政府、企業及新創，三方攜手建立台灣5G產業生態圈

中華電信自2018年1月成立「台灣5G產業發展聯盟– 中華電信領航隊」，與國內外逾50個機構及企業結盟， 共同打造國內5G產業生態圈及創新應用。 為了促成國內新創團隊投入5G新領域的產品及服務開發， 在經濟部中小企業處的指導下，成立中華電信5G加速器， 和各方企業夥伴共同協助台灣5G相關新創團隊。有別於一般做法， 中華電信採取的是生態圈加速器；從選隊開始， 就積極與國內外加速器夥伴合作，由這些單位推薦優質且符合5G、 泛AIoT領域的新創及其產品加入「 中華電信5G主題式國際創育加速器計畫」，之後再輔以中華電信專 精的技術諮詢並建置5G實驗網開放給新創進行POC。繼去（10 7）年11月在台北花博亞洲最大的創新創業嘉年華Meet Taipei 2019(北)、12月在高雄軟體園區(南)分別啟動新創徵選之 外，今（108）年更是在全國舉辦多場新創對接座談會， 針對加速器夥伴提供的250組新創團隊，最終徵選出10家加入中 華電信5G主題式國際創育加速器，期待透過合作加速台灣5G產業 的發展。

這場盛會邀請經濟部中小企業處胡貝蒂副處長擔任致詞嘉賓， 胡副處長十分肯定中華電信推動國內5G產業及扶植新創的努力， 希望新創團隊可以多多運用中華電信的5G測試環境，催生更好的5 G創新服務。

中華電信林國豐執行副總經理表示：「中華電信5G加速器的成立， 除了結合加速器夥伴提供的創業服務之外，更重要的是打造一個5G 產業的創新鏈結平台，串連中華電信、5G領航隊成員跟這些新創的 業務合作機會及投資媒合，不僅協助國內新創加速開發5G應用， 還要打國際盃進軍海外市場。」中華電信8月21 日舉辦5G新創成果展示會， 新創團隊的產品引起許多企業及創投的關注， 雙方在技術交流及投資媒合都有很好的互動。

為了鼓勵新創、將新創帶上國際舞台，中華電信更邀請台北搖籃( AAMA)顏漏有校長蒞臨指導，以及安排凌華科技劉鈞董事長、G SMA協會港澳台總經理謝智德專題演講。顏漏有校長以「 成功不可複製，智慧可以傳承」的理念， 鼓勵新創多多向有經驗的創業家請益。

凌華科技劉鈞董事長分享當初創業一路走來的心路歷程， 鼓勵創業家必須要有願景、勇於冒險、 擁抱失敗經驗遠比成功的經驗更為寶貴、同時更懂得培育人才。GS MA協會港澳台總經理謝智德分享國際5G趨勢，他認為5G應用將 朝向融合5G、AI和IoT等技術發展， 特別是以行動智慧生活服務和垂直產業應用主軸。 台灣具備端到端的產業鏈優勢，有機會搶佔國際5G市場商機， 建議台灣新創團隊應該借助大企業資源來鏈結國際接軌， 多參加世界行動通信大會(Mobile World Congress)，一方面增加國際商業合作的機會， 另一方面壯大台灣新創在國際上的聲量。

年度最佳新創隊伍獲得前進2020世界行動通信大會等價值百萬企 業資源

2019中華電信5G加速器，今日選出年度最佳團隊由「 稜研科技」、「南瓜虛擬科技」及「偉薩科技」三組新創脫穎而出。 前三名隊伍可獲得和中華電信一起出席2020世界行動通信大會( 西班牙巴塞隆納) 4YFN(4 Years From Now)新創大會、中華電信和5G領航隊企業會員之業務合作與轉 投資媒合機會，總計等值壹佰萬元以上的獎項。 對於其他未能獲推薦參與2020世界行動通信大會的新創團隊， 中華電信也將這些團隊的優秀創意彙集起來，分送所有5G領航隊成 員企業參考，希望能充分發揮平台橋接的作用， 協助台灣年輕的新創團隊能快速成長。