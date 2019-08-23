雙北製茶技術競賽20週年 新北菁英代表出征全國賽

「新北市、台北市108年度製茶技術競賽」 邁入舉辦第20週年，今(23)日結果出爐，經2天1夜考驗， 來自石碇區的選手張宏圩，從45位高手中脫穎而出， 勇奪本次賽會冠軍。除冠軍張宏圩外，分列前四名坪林區王世瑜、 坪林區陳奕璋、坪林區翁治源、石碇區許瑋翔，將於9月17-18 日代表新北市，進軍全國賽會爭取冠軍9連霸榮耀，新北市吳明機副 市長也代表市府到現場給選手們鼓勵， 並頒發特等獎匾額給本年度雙北製茶王。

為改進製茶技術，提升茶產區交流與茶葉品質， 新北市輔導市農會自民國89年起逐年舉辦「新北市、 台北市製茶技術競賽」，由坪林、石碇、三峽、新店、林口、深坑、 平溪、汐止、石門、淡水各茶區推派優秀茶農， 另邀請同為文山包種茶產區的台北南港、木柵等區共同參與， 切磋製茶技術。本年度賽會共45位優秀茶師參加， 新北市將依據競賽獲獎序位， 推派代表參加行政院農業委員會茶業改良場於9月17、18日主辦 的「全國部分發酵茶製茶技術競賽」。

製茶競賽考驗的是選手應變能力，大會統一提供原料、設備， 在同一場域進行2天1夜競技，參賽者從拿到茶菁開始， 需獨自完成萎凋、炒菁、揉捻、乾燥、挑梗作業， 並在規定時限內交出成品，最後由改良場評審師鑑定排序。本年度「 雙北製茶王」張宏圩是石碇區第3代茶農，他笑說， 面對不習慣的設備和場地，一開始還有點緊張，但隨著比賽進行， 發覺與平時旺季生產的感覺無異，心情也穩定下來， 最後很幸運能擊敗各區好手抱走冠軍代表參加全國賽事， 也很期待能在自己的家鄉迎戰全國各地的好手， 希望能把全國賽冠軍大獎再次留在新北市。

農業局表示，新北市為文山包種茶的發源地，產區內高手如雲， 能代表新北市進軍全國的選手，都通過層層關卡，一路從區級、 市級競賽獲勝，才取得出征全國賽的資格。新北市自民國100年起 已連續8年獲得包種茶製茶技術冠軍，顯示新北製茶是「 正港的真功夫」。而今年的全國性採茶及製茶技術競賽都即將在9月 17、18日連續2日在坪林區舉辦， 邀請大家於賽會期間到坪林給農友鼓勵，一同集氣將採茶、 製茶技術競賽雙料冠軍留在新北市。