富邦金控2019年上半年稅後淨利277億元　每股盈餘2.7元

富邦金融控股公司(2881)今日舉行法說會，公佈2019年上半年自結之財務數字及營運狀況。富邦金控2019年上半年稅後淨利277億元，每股盈餘(EPS)2.7元。富邦金控已於本月12日公佈7月自結稅前盈餘177.14億元，創下單月歷史新高。7月份稅後淨利145.64億元，累計今年前7月稅後淨利422.33億元，每股盈餘(EPS)4.13元，為今年每股盈餘首度破突4元大關的金控業者，亦榮登累計稅後淨利及EPS金控獲利雙冠王！

富邦金控總資產持續穩健成長，總資產及淨值雙創歷史新高，至2019年6月底，總資產首度突破8兆元大關，達8兆1,197億元，較去年同期成長12.9%。截至2019年6月底，富邦金控淨值達5,541億元，較去年同期成長9.6%，資產報酬率(ROA)及股東權益報酬率(ROE)分別為0.7%及10.9%。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控各子公司經營績效穩健成長，2019年富邦金控連續兩年入選美國《財星(Fortune)》全球500大企業(Fortune Global 500)，亦是台灣唯一入榜的金控公司，顯見富邦金控深耕台灣市場，多元均衡的區域佈局已與國際企業標竿並駕齊驅。2019上半年雖受全球經濟放緩、美中貿易戰風暴延燒、各國央行貨幣政策轉向等波動影響，但富邦金控各子公司仍穩健成長，持續穩居每股獲利王的寶座。未來，富邦金控將持續積極佈局亞洲市場，朝「成為亞洲一流金融機構」的願景穩步邁進。

富邦人壽業務及投資穩健成長 初年度保費排名業界第一

2019年上半年富邦金控旗下各子公司獲利表現穩健。富邦人壽2019年上半年稅後淨利108.96億元。受初年度保費成長帶動，富邦人壽2019年上半年總保費收入（Total Premium）達3,106億元，較去年同期成長13.9%，為市場排名第二。其中初年度保費收入（First Year Premium）達1,170億元，較去年同期成長21.7%，排名業界第一，主要來自於傳統分期繳壽險顯著成長；續年度保費收入達1,936億元，佔總保費（TP）貢獻度約62.3%。由於外部銀行通路分期繳業績顯著提升，2019年上半年初年度等價保費（FYPE）收入313億元，較去年同期成長22.6%，帶動新契約價值(VNB)達169億元，較去年同期成長25.3%。VNB/FYP比率較去年同期上升，反映分期繳保單佔比提升。富邦人壽穩健發展內部自有通路，今年上半年貢獻初年度保費及等價保費占比過半。

富邦人壽總投資資產規模穩定成長，2019年上半年達3兆8,572億元，較去年同期成長8%。總投資收入為670億元，投資收益主要來自為經常性收益，受惠利息收入及基金配息增加帶動成長，2019年上半年經常性投資收益年成長率11.4%。今年上半年資本利得以債券類資本利得貢獻較高，較去年同期成長達102.9%。在台美利差收窄趨勢下，富邦人壽經常性避險成本下降，未避險部位佔比外幣債券與現金資產較前季略升，未來將持續動態調整避險組成，避險前、後經常性收益率分別為3.33%、2.61%，皆優於去年同期。由於新契約較整體平均負債成本比低，負債成本持續改善，截至2019年6月底為3.65%；2019年上半年初年度保費成長帶動下，損益兩平點上升為2.89%。受惠國內外債券評價上揚，金融資產未實現餘額回升至264億元。

台北富邦銀行淨利息收益率及存放利差提升 持股25.1%之LINE Bank明年上半年開業

台北富邦銀行2019年上半年稅後淨利110.65億元，較去年同期成長7.5%。受惠各收益分項皆成長，帶動北富銀整體淨收益達236億元，較去年同期成長9.5%。企業放款與個人放款穩定成長，全行放款年成長5.1%；其中房貸及其他消金放款佔比持續提升。由於財管及聯貸手續費收益雙位數成長，亦帶動北富銀整體手續費淨收益較去年同期成長14.3%。

企業授信方面，北富銀外幣放款受海外分行貢獻帶動，較去年同期成長6.3%；中小企業授信佔比持續提升，餘額較去年同期成長6.8%。由於外幣資產擴大與負債結構調整，帶動淨利差(NIM)及存放利差分別達1.1%、1.4%，皆較去年同期提升。北富銀海外分行淨收益較去年同期成長22%，受海外分行放款成長帶動，海外分行獲利貢獻全行稅前獲利達17%。

北富銀持續擴大存款規模並調整結構，台、外幣活存比皆較去年同期提升；外幣放款加計外幣債券投資，外幣資金運用比率達72.8%，較去年同期提升9.8%。資產品質持續優於產業平均，2019年6月底逾放比率0.19%，備抵呆帳覆蓋率達687.88%。

北富銀持股25.1%的純網銀LINE Bank預計於2020年上半年開業，為LINE生態系中2,100萬用戶即時提供金融服務，致力共創全面性生活金融，成為客戶信賴的「全民銀行」。此外，北富銀已入選系統性重要銀行，目前各級資本適足率皆大於2021年法定及內控標準，北富銀將持續厚植資本，以在主管機關規定四年緩衝期內儘速達成對D-SIB銀行的要求。

富邦產險市佔率穩居市場龍頭 富邦證券經紀、興櫃業務維持市場前三大

富邦產險2019年上半年直接簽單保費221億元，成長幅度8.6%，優於市場表現，市佔率提升至24.5%，較去年同期增加0.4%，連續37年蟬聯產險市場龍頭，2019年上半年稅後淨利21.19億元。自留綜合率為90.9%，表現維持良好。

富邦產險大陸子公司富邦財險2019年上半年著重保費結構調整，聚焦企業險及意健險等優質業務，總保費收入為人民幣4.27億元，在外資產險市佔率排名第九。富邦財險嚴控費用支出，惟受車險、企業險賠款較去年同期增加影響，損失率較去年上升。

富邦證券各項業務維持市場領先地位，經紀及興櫃業務位居市場前三大，帶動2019年上半年稅後淨利14億元，較去年同期成長18.6%。今年上半年發行之ETF檔數及管理資產規模持續成長，ETF資產規模達1,695億元，較去年同期大幅成長60%。

富邦銀行(香港)認列廈銀收益影響獲利 富邦華一銀行存、貸餘額創歷史新高

富邦銀行(香港) 放款維持審慎策略，企業貸款成長帶動放款餘額年成長4.7%，存款溫和成長4%。2019年上半年稅後淨利下降22%，主要受2019年起投資廈門銀行收益改認列於金控。排除一次性相關因素下，稅後淨利表現持穩。由於香港銀行同業拆息上升，存款利率上升幅度高於貸款利率，影響淨利差減少為1.5%。

富邦華一銀行為富邦金控深耕大陸市場之重要發展平台。2019年上半年存、貸餘額皆創下歷史新高，年成長分別達44.3%和23.1%，帶動資產規模上升為人民幣830億元，亦創下歷史新高。富邦華一銀行2019年上半年稅後淨利較去年同期成長81%，主要來自利息淨收益持續穩定成長，及金融商品收益增加。受惠貸款利率提升與貸款業務持續拓展，淨利差年增2bps。資產品質維持穩定，截至今年6月底逾放比率降至1.29%。目前富邦華一銀行佈建26個營業據點，為大陸唯一全牌照經營的台資銀行，且營業據點最多、規模最大。