《時代雜誌》評選「2019世界最佳景點」 台灣衛武營獲肯定！

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）衛武營國家藝術文化中心再次受到國際媒體肯定！美國《時代雜誌》(TIME) 評選出100個2019年世界最佳景點，衛武營也名列「最佳參訪景點」項目。中央社報導稱，這是《時代雜誌》評選以來，首次登榜的台灣機構。

同時獲選的還包括日本東京「森大廈數位藝術博物館」、美國加州「迪士尼星際大戰主題樂園」、澳洲「烏魯魯－卡達族塔國家公園」、卡達「卡達國家博物館」等。

《時代雜誌》22日在官網介紹，衛武營(National Kaohsiung Center for the Arts)由日治時代的軍事基地改建，蛻變為「全球最大單一屋頂劇院」，自2018年10月開幕啟用，矗立在南台灣近25英畝（超過3萬坪）土地上。

文章指出，這座由荷蘭建築公司Mecanoo設計的建物，特色之一的波浪型屋頂(如下圖)，靈感來自高雄當地隨處可見的榕樹林冠。戶外劇場可容納超過2萬觀眾，室內4座劇院，已有包括倫敦愛樂管絃樂團等許多世界級團體，進行過演出。

根據衛武營官方臉書介紹，該中心坐落高雄鳳山，由荷蘭建築師法蘭韾．侯班帶領的麥肯諾建築團隊負責打造，落成後以高規格、高品質的歌劇院、戲劇院、音樂廳、表演廳、露天劇場引爆南台灣藝文能量。

中央社23日引述衛武營表示，營運團隊致力於和眾人一起打造一座「眾人的藝術中心」，能夠獲得「時代雜誌」青睞，以文化軟實力為台灣在世界舞台上發聲，是集結過去到現在，眾人努力而來的成果。

衛武營期許製作和引進更多優質藝術表演類型及節目，成為連結台灣與國際的重要平台、文化港口。

上圖為衛武營榕樹廣場，下圖為波浪型外觀 (官方臉書)