美媒被控扭曲新聞事實 淪中國打手

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）「美國全國廣播公司（下稱NBC News」日前批評反中媒體《大紀元》，稱其推廣訂報的廣告是「為總統川普宣傳」，大紀元對此發出聲明澄清，但NBC忽略事實，仍進行扭曲報導。《大紀元》昨（22）日表示，就算遭到來自外界的污衊攻擊，仍不會改變「初心」，將持續報導事實與真相。

《大紀元》昨（22）日發出聲明，NBC日前發表的一篇文章中，宣稱《大紀元》透過花費150多萬美元在臉書購買廣告支持美國總統川普，比任何支持川普的組織花的錢還要多。文章中描述《大紀元》從一個小媒體迅速發展成全球最大的海外中文媒體，這樣迅速而巨大的成功，引人關注。

NBC新聞是「NBC環球（NBC Universal News Group）」旗下公司，而NBC環球與中國政府合作並簽訂協議，於中國北京興建「北京環球影城」，最快可於2020年落成啟用。

《大紀元》表示，NBC故意扭曲事實，將推廣訂報的廣告扭曲成支持川普的宣傳廣告。《大紀元》今年6月已經向NBC解釋並澄清，但NBC卻充耳不聞。

《大紀元》強調，香港爭取民主自由的「反送中」運動以來，遭到北京及香港當局的鎮壓，《大紀元》透過大篇幅報導，真實反映香港民眾心聲，中國卻透過特務威脅前線記者，並透過親中人士破壞其報箱，讓人遺憾。

《大紀元》進一步解釋，集團成立以來，持續遭到中共騷擾及污衊，在中國工作的10名員工更遭到中國拘捕，但全體員工的「初心」不會改變。《大紀元》在聲明最後呼籲NBC，不要淪為中國打手，珍惜美國社會的新聞、言論及信仰自由。