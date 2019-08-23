香港白色恐怖彌漫？！　國泰航空憑臉書截圖解僱空勤工會主席

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）國泰港龍航空公司空勤人員協會主席施安娜今(23)日表示，公司代表昨(22)日約談她並出示臉書內容截圖，她承認屬於自己帳號後，立即就被解僱，公司拒給理由。

此外國泰航空21日向員工發佈新指引，呼籲員工慎用社群媒體，否則可能觸犯中國民航局規定。

針對施安娜遭國泰無理由解僱，香港職工會聯盟23日下午舉行記者會聲援。施安娜是航空業工會領袖，身兼香港空勤人員總工會副主席。

中央社報導，施安娜在記者會表示，她20日準備上一班往中國的航班工作時，突然被公司臨時換掉並稱等待再調配。

隔天(21日)下午，她接到通知要求兩小時內到公司會面，當時公司代表手持3張她個人的臉書截圖，並問帳號是否屬於她。

施安娜承認後，公司代表隨即宣告她現在被立即解僱；她追問理由，公司代表回答「不能提供理由」。

施安娜在記者會中哽咽表示，原來這麼簡單就可以把她在港龍17年的努力完全抹殺。

職工盟主席吳敏兒指出，截至今天，整個航空業界及機管局，已有14名員工因近日反對「逃犯修例」活動而被解僱或辭退等；其中有8宗疑與其曾發表的言論有關。

她強調，國泰港龍(Cathay Dragon 國泰港龍航空)並沒有指出施安娜是否有違規，對施安娜的立即解僱也不符合既有程序，此舉明顯針對施安娜身為工會主席參與及發動同事參與反修例（反送中) 運動有關。

職工盟批評國泰此舉是白色恐怖，要求立即撤回解雇施安娜的決定，並表示近日將發起網路連署聲援並舉行抗議行動。

國泰航空今(23)日也發表聲明，重申全力支持維護香港基本法，並強調身為一家國際航空公司，國泰必須遵守中國所有法規。

國泰港龍航空公司空勤人員協會主席施安娜昨(22)日遭解僱後，國泰航空拒絕針對個案說明，但今天以「因應傳媒查詢」為由，發表聲明。

國泰航空企業事務董事唐偉邦透過聲明表示：

「國泰航空希望重申，公司全力支持維護《基本法》所賦予的一切權利和自由。 「國泰為一家營運遍佈全球的國際航空公司。我們必須遵守航班飛往及飛越國家及地區，包括中國內地的所有適用法規。

「對公司全體同事來說，過去幾星期可說困難重重。非常感謝所有同事緊守崗位，繼續為我們的顧客提供專業的服務。」

此外《香港01》取得一份新的國泰航空指示稱，由於任何事情經社交媒體平台會被迅速傳播開來，即使是私人對話也如是，社交媒體用戶難以控制有關內容會招來什麼後果，故提醒員工應小心使用。

國泰強調即使員工在工作以外時間於社交媒體發放、分享貼文，或在其他貼文下留言，均有機會觸犯中國民航局規定。

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