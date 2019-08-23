南韓決定終止日韓軍事情報協定GSOMIA　因「不合乎國益」

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）南韓政府於昨日（22）下午決定不續簽「日韓軍事情報保護協定」（GSOMIA），並於今日（23）透過外交管道正式知會日本。韓國政府表示「續簽協定不合乎國家利益」，而日本政府則以「難以置信」回應。

南韓國防部發表聲明，將切實執行政府決策，即使終止與日本的協定，也會繼續維持並強化與美國同盟關係。國防部長鄭景斗、合同參謀本部議長朴漢基等人，另外也向駐韓美軍報告此次決策背景及過程。

根據《日本放送協會（NHK）》報導，青瓦台內部人士透露，截至上個月底南韓內閣中，維持協定的意見仍佔多數。NHK認為，日本將南韓自貿易優惠國白名單移除是導致南韓態度轉變的主因。

而根據南韓《聯合新聞通訊社》昨日第一時間的報導，引述決策相關人士，指出既然日本以缺乏互信及安全疑慮對南韓採取經濟報復，硬是將歷史問題與安全問題掛鉤，南韓當然不得不重新審視對日的軍事情報協定。

這名相關人士也表示，南韓是法治國家，政府根據三權分立原則無法影響司法做出的判決，且日本對於文在寅總統於光復日（15）演說中所釋出的善意，也無動於衷，故南韓方面決定不延續協定實屬意料之中的事。

日本首相安倍晉三今早接受媒體訪問時，表示若要修復日韓兩國關係，首要條件是韓國必須遵守兩國間的「約定」，意指《日韓請求權協定》。日本依然以該協定，反對韓國最高法院對日本企業應賠償戰時「徵用工」的判決。

美國國務卿蓬佩奧則在今早（23）則稱，對韓國的決定感到失望，並力促日韓兩國盡速展開對話，以修復兩國關係。蓬佩奧並表示，處理北韓問題，需要美日韓三國聯手，而GSOMIA扮演重要的角色。

南韓與日本於2016年11月締結GSOMIA，至今共交流29次情報。其中，5月北韓發射短程飛彈開始，最近3個月內共交流7次情報。