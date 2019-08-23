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私菸案偵結　北檢起訴吳宗憲邱彰信等13人

因本案在押的吳宗憲、張恒嘉，台北地檢署將於26日移審台北地方法院。

By 政治組, 台灣英文新聞
2019/08/23 14:26
北檢23日上午10時30分召開記者會，由北檢襄閱主任檢察官陳佳秀說明。中央社

北檢23日上午10時30分召開記者會，由北檢襄閱主任檢察官陳佳秀說明。中央社

國安局少校吳宗憲（左）、華航空品處副總邱彰信（右）等13人遭北檢起訴。（中央社檔案照片）

國安局少校吳宗憲（左）、華航空品處副總邱彰信（右）等13人遭北檢起訴。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台北地檢署偵辦私菸案今(23)日偵查終結，依違反貪污治罪條例、稅捐稽徵法等，起訴國安局少校吳宗憲、張恒嘉、華航空品處副總邱彰信、協理于堯、組長黃川禎等13人。

遭起訴的13名被告分別是吳宗憲、張恒嘉、總統府侍衛室駕駛班上士劉尊彰、黃柏維、潘秉忠、張家維、李君偉、葉信宏、國安局特勤中心警安組上校林志建、華航副總邱彰信、空品處協理于堯、空品處組長黃川禎、空品處管制組管理師陳穎彥。

中央社報導，其中吳宗憲、張恒嘉、劉尊彰、葉信宏、潘秉忠、張家維、李君偉、黃柏維等8人涉嫌貪污治罪條例以公用運輸工具裝運漏稅物品罪、對於非主管及監督事務圖利罪，以及稅捐稽徵法以不正當方法逃漏稅捐罪嫌。

另外，購買菸品的總統府侍衛室少校徐兆鋒、專機主廚田佳宜、空品處職員徐世立、空少白梓佑和非軍職人員李宗原、女性購買大戶祈明昕等6人，檢方以違反稅捐稽徵法予緩起訴處分。國安局人員曾彥泰、林國智，不起訴處分。

因本案在押的吳宗憲、張恒嘉，台北地檢署將於26日移審台北地方法院

北檢指出，總統出訪前，華航公司黃川禎提供免稅菸品訂購單給總統府侍衛室吳宗憲，由吳宗憲發放給總統府侍衛室各單位人員預訂，預購數量9200條。吳宗憲收取款項後，預繳匯款到玉山銀行，以利機上刷卡。

于堯、邱彰信明知免稅菸品預購數量已超過總統專機載運數量，以及超過專機乘客人數可以合法攜帶入境的免稅菸品數量，仍指示及同意黃川禎採取機邊交貨黃川禎負責與華航公司各部門協調，安排預購菸品不上機而於機邊交貨，利用禮遇通關免驗放行。

檢方查出，吳宗憲依照總統府侍衛室出勤人數、載運行李、裝備數量加上預購菸品數量，預估返國當日約需5輛貨車，除總統府侍衛室有一輛貨車，於出訪前聯繫總統府交通科借用2輛公用貨車，另向國安局調度2輛公用貨車。

專機返國當天，張恒嘉指示華航人員將5個行李櫃拖至B9國賓門附近，由吳宗憲收貨。吳宗憲及侍衛室駕駛等8人將預購的9200條及機上購買的597條菸品搬上公務貨車駛出C3管制門課稅點，被當場查獲，總計逃漏菸酒稅、健康捐及營業稅共新台幣587萬3984元。

23日北檢召開記者會，並陳列大批文書資料佐證。中央社
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