涉散播《反送中》假新聞 210個YouTube頻道遭停權

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）網路龍頭Google（谷歌）昨（22）日宣佈關閉旗下影片分享平台YouTube的210個頻道，指稱這些頻道涉嫌散播香港「反送中」示威活動的不實影片，其內容呈現「經過配合的方式運作」，這也是繼臉書及推特關閉多個來自中國的帳戶後，第3個出手的社群媒體。

綜合媒體報導，Google安全威脅分析主管之一亨特利（Shane Huntley）在網誌表示，「當他們本週正在進行打擊網路干預行動時，他們發現有210個頻道涉嫌以協調的手法，上傳與香港抗爭活動有關的影片。」

這210個頻道涉嫌透過VPN（虛擬私人網路）與其他方式掩蓋其來源，散播與香港「反送中」相關的影片。

Google雖然沒有明說這些帳號與中國政府有關，但亨特利表示，這手法與臉書及推特近期針對關於中國的觀察及行動一致。

《大紀元》報導，臉書與推特在這之前關閉大量涉及散佈並抹黑香港示威活動的中國帳戶，並表示這些帳戶獲得中國官方支持，試圖破壞香港民眾爭取自由民主的抗議活動，並製造對立。

中國外交部發言人耿爽在8月20日的記者例會上則表示，14億中國人、海外華僑及留學生有資格表達他們的觀點及看法。中國媒體利用海外社交媒體對外介紹中國政策，是情理當中的事。