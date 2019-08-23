曼谷秋季旅展熱鬧開幕 業者搶攻泰國遊客來台商機

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）曼谷秋季旅展今天開幕，此次旅展搬遷到IMPACT展館，台灣館跳脫過往的設計，以熱情繽紛的色系搭配實體油紙傘造景，並在外牆鑲上美麗的花磚與窗花，營造出台灣小鎮氛圍，呼應台灣2019「小鎮漫遊年」的主題，讓人現場感受到濃濃臺灣味。

受邀演出的「鐵四帝文化藝術創意舞蹈團」，以融合傳統八家將與街舞的創新舞蹈及彩繪家將臉譜，民眾可近距離體驗臺灣宗教文化。

此外，來自中台灣的「木匠兄妹」以創意木製產品，要讓您親身體會木工之美。

駐泰國代表處大使童振源昨（22）日下午蒞臨參觀台灣館各攤位，現場與參觀旅遊展的新任泰國觀光與體育部長Pipat Ratchakitprakan 交換意見，表示此次台灣館為旅遊展最大國家展館，我方有多達30多家業者參團，為歷來參加曼谷旅展人數最多的一次，顯示我方對旅展支持。

童振源為參展的台灣縣市政府代表及旅遊產業廠商加油打氣，就如何促進泰國民眾赴台觀光交換意見，更與泰國網紅一起實地手做風靡泰國的珍珠奶茶，吸引群眾圍觀，為「旅遊外交」做出最好示範。

去(2018)年總共有32萬泰國旅客到臺灣旅遊，知名旅遊網站Globe Spots將臺灣列為2019年十大全球推薦旅遊目的地第8名，Booking.com也將臺灣列為全球第5大最具人情味旅遊目的地。

駐泰處統計，截止今年6月份，泰國共計有26881人次訪台，較上年同期增長28.86%，累計2019年1月至6月上半年期間，泰國遊客訪台已達205,462人次，同比上年同期增加了4萬5千多人，增長29.12％。