台灣農產品推廣會與媒合會 驚豔俄羅斯

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）行政院農業委員會組團赴俄羅斯首都莫斯科舉辦「台灣農產品推廣會與媒合會」 ，當地時間21日隆重開幕，我國茶葉、花卉與蔬果等優質產品，讓與會的政要與廠商留下好印象。

農委會表示，這次推廣會除貴賓、媒體外，還有First tea、Hotel National、Ifruits、FRUIT、Fresh Asia等俄國茶葉、水果、飯店等業者出席，總計參與人數達60 人。隨團的圓山大飯店主廚也在現場，利用台灣 食材製作櫻花蝦炒高麗菜、清蒸絲瓜及主廚特製鮮魚米食等各式精緻 美食，讓出席貴賓、業者與媒體們體驗到我國農產品「新鮮、信賴、 美味」的品牌形象。

另外襯飾現場的文心蘭(黃 )、腎藥蘭(紅)、萬代蘭(紫)及蝴蝶蘭(白、粉)等我國高級切 花，亦為本推廣會的另一亮點，多數飯店業者的詢問度不低於水果、 茶葉品項，也為台灣區花卉輸出業同業公會率團參加9月於莫斯科舉 行之俄羅斯國際花卉展暖場。

為了讓俄羅斯貴賓與媒體們更認識台灣農業與出口，本次拓銷團團長-國際處唐淑華科長特別以「台灣農產品貿易與展望」為題，於會中作精要報告，說明台灣農產食品的衛生安全與國際知名度，更強調GLOBAL G.A.P.等國際認證的工作推動，以及我國農產品外銷平台的運作機制，讓國際消費者能安心享用台灣農產美食。

為了整合行銷台灣優質農產品，協助我國業者與俄羅斯貿易商對接， 這次拓銷共洽邀34位俄羅斯農產食品進出口貿易商、 連鎖外食產業、超市通路、飯店業者等相關產業代表進行貿易洽談，其中俄商詢問度較高的品項有芒果、有機 木瓜、百香果、花卉及茶葉。農委會表示，透過類似的拓銷與貿洽媒合，將加速創造我國農產品外 銷商機，提升新市場出口效益。

照片來源：農委會提供