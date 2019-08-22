雨林餐廳即日起至12/31 【樂齡如寶˙歡樂饗食】回饋活動

美麗信花園酒店一樓「雨林餐廳」即日起為長青長輩們推出【樂齡如寶˙歡樂饗食】專屬餐飲回饋活動，以滿滿美味佳餚滿足嘉賓味蕾，敬邀家有長者的饕客們與美麗信共度樂齡溫馨氛圍！

即日起至12月31日(二)，雨林繽紛百匯自助餐廳響應家有一老；如有一寶的溫馨情誼，推出【樂齡如寶˙歡樂饗食】餐飲回饋專案，65歲以上長者至雨林餐廳用餐，一位長者獨享85折，兩位享8折，三位以上更享75折超值優惠喲！雨林餐廳平日午間原價每人NT$780+10%、平日晚間每人NT$880+10%、假日每人NT$980+10%，現在長輩最高可享75折只要NT$663，如此優惠的年度樂齡專案，雨林餐廳與您溫馨分享家人團聚的每一刻。

「雨林餐廳」全新自助餐餐期，以季節為主要變換食材全新登場，主廚以繽紛樂活主題提案，提供各式豐腴菜餚選擇，菜色陣容包括現切燒烤美國牛排等不定期更換，餐檯上更有綜合生魚片、精選海鮮、壽司手捲、現煮麵點、中西式繽紛熱食及海陸開胃冷盤，樂活鮮蔬沙拉吧、精緻湯品、季節時令水果、西班牙La Menorquina冰淇淋、手作精緻歐風甜點、多款果汁及咖啡茶飲等無限享用。貼心設想的繽紛佳餚與專業餐飲服務，絕對能滿足前來用餐嘉賓們的精緻之選！

依畔花園綠藝景致或享挑高寬闊的度假寫意廳堂，美麗信雨林餐廳樂活健康概念以及多元繽紛的歐陸風尚料理，讓品味享受從空間氛圍到佳餚組合皆屬物超所值首選。即日起邀您與我們一同度過樂齡好時光，盡享食在超值！「雨林餐廳」活動詳情及訂位電洽：﹙02﹚7702-5888。