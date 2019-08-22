台南大員皇冠假日酒店2周年慶 好康優惠歡樂送

台南大員皇冠假日酒店迎接9月27日開業2年，一系列好康優惠活動，8月12日首波主打的元素餐券獨賣優惠，早鳥優惠買10送3，買50送19之外，緊接著9月一整個月有好宿成雙專案每房2,927元，身分證對中9、2、7，餐廳消費最高6折起，以及9月1日首辦「跟著夕陽走 健走嘉年華」活動，近700人報名參加，將一起迎接酒店生日的喜悅，還能抽免費花園套房住宿券，9月周年慶活動精彩可期。

歡慶2周年自2019年9月1日起9月31日推出「好宿成雙」優惠住房，雙人雅緻客房(陽台)連續入住2晚，每房晚2,927元起，4人豪華家庭房連續入住2晚，每房晚3,927元起，可再以特別價每房每晚加價600元，即可享用美好豐盛的自助式早餐，以上價格須另加10%服務費，中秋連假不適用(2019年9月13日至9月14日)，亦不得與其他優惠並用，每日限量，欲訂從速。訂房專線：06-3911858。

繼去年周年慶期間推出的「數字密碼-身分證對中9、2、7」活動，獲得熱烈回響，今年2周年慶持續辦理，凡9月份在元素、煉‧瓦、彩豐樓以及289吧用餐，只要身分證號碼對中一個數字可享9折優惠、對中兩個數字享8折、對中三個數字享7折，如果連號927對中者可享6折。1人對中數字密碼，最多10人同享優惠。此外，9月27日當日壽星者，2人起一同用餐當日壽星免費，壽星需出示身分證正本。此專案須另加原餐價10%服務費，不適用於中秋假期、包廂、桌席與酒類。餐廳訂位：06-3911899轉各餐廳。

生日好禮一籮筐，主打龍蝦吃到飽的元素餐廳獨賣優惠餐券販售至9月30日止，買6張送1張、買10張送2張，早鳥優惠8月31日前買10張送3張，大宗預購50張送15張，再加碼送4張(289吧單人下午茶券2張、煉‧瓦主題式吃到飽平日晚餐券2張)，餐廳現場與線上同步開賣http://bit.ly/2KDOzeE，一年僅此一次已掀起一股搶購熱潮。

最大的重頭戲則是9月1日登場的第一屆「跟著夕陽走、大員皇冠2周年健走嘉年華」活動，原定號召500人與酒店一同分享慶祝生日的喜悅，大小牽小手健走看夕陽，意外獲得回響，目前已近700人報名參加，凡完成健走任務者還可以抽最大獎價值25,000元的花園套房平日住宿券、餐券等，超過100個獎項總價值逾13萬元，健走活動線上報名 http://bit.ly/2OKoUWY ，希望藉此活動推廣安平豐富的生態資源與吸引更多旅客造訪，親自感受安平迷人的好風光。