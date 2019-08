台北北投雅樂軒酒店 中秋禮盒早鳥開賣

中秋佳節,人月兩團圓!台北北投雅樂軒酒店特別推出「月樂 2019 中秋禮盒」(Music from the Moon),包括「芋頭蛋黃酥」、「御皇酥」、「柚子蘋果酥」等3款匠心巧製的中秋月餅。無論是寵愛自己、餽贈親友或客戶,均是細膩貼心之選。

古今中外,月亮一直是音樂家常用的題材。與月亮相關的名曲,最耳熟能詳的有貝多芬的《月光奏鳴曲》、德布西的《貝加馬斯克組曲:月光》。而中文歌曲中的《月光》,輕柔動聽的旋律、訴說思鄉心情的歌詞,再配上王宏恩療癒人心的嗓音,絕對是中秋應景歌曲最佳選擇之一。

重視設計感的台北北投雅樂軒酒店,今年以「音樂」為靈感發想,結合年輕活潑的品牌特色,為這個傳統節日譜上不一樣的旋律:「Play the moments(播放重要時刻),Pause the memories(停留美好憶往),Stop the pain(中斷苦痛之路),Rewind the happiness(回味幸福時光)」,希望邀請民眾一起樂伴中秋,月滿祝福。

今年中秋,台北北投雅樂軒酒店選擇台灣傳統的酥皮月餅,並以台灣時令農產品,玩轉經典月餅口味,推出3種創新口味的限量禮盒。

台灣民間食諺說:「八月半芋」,形容在中秋期間的芋頭尤其香甜好吃。台北北投雅樂軒酒店將中秋時令農產品芋頭與蛋黃酥結合,採用大甲粉芋頭泥與豆沙結合,並搭配精選鴨蛋黃,再以天然紫薯打造層次分明的外觀。芋頭蛋黃酥的酥鬆口感,鹹甜滋味,讓人忍不住一口接一口。

御皇酥以台灣南部中秋吃麻糬的習俗為發想,內餡以純綠豆沙層層裹入Q彈麻糬,再融合皇家奶酥與夏威夷果仁。香酥外皮的御皇酥,搭配軟Q麻糬、酥脆的夏威夷果仁,以及口感綿密的純綠豆沙和皇家奶酥,打造出多層次又軟綿細膩的口感。

柚子蘋果酥以純綠豆沙混入花蓮玉里蜜漬柚子皮,外皮揉入抹茶粉,淡淡茶香融合蘋果香氛與柚子果粒。讓象徵保佑平安的中秋柚子融入蘋果造型的月餅,傳遞保佑平安與幸福的祝福。

3款月餅全部純手工製作,沒有人工添加物,讓消費者吃得開心、也吃得安心。8月31日前,預購「月樂 2019 中秋禮盒」 (內含3種口味,9入裝,定價1,080元),並付清全額,可享85折早鳥優惠(918元/盒),中秋禮盒還內含餐飲現金抵用券300元兩張。團體預訂50至99盒,可享每盒850元;100盒及以上,可享每盒780元。訂購專線:(02)7701-1777 Nook聚聚樂餐廳。