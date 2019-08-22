〈時評〉川普眼中的格陵蘭

最近圍繞在川普身邊的熱門新聞，不再是中美貿易戰爭，而是他因為想購買丹麥的格陵蘭被拒，氣得推遲跟丹麥總理Mette Frederiksen的會議，成為世界矚目焦點。

房地產商出身的川普說，這是最偉大的房地產買賣。確實，在商人的眼中，這是一筆絕佳生意，但格陵蘭居民及丹麥政府可不這麼認為。格陵蘭居民說，川普瘋了，那是不可能的買賣。

格陵蘭原為冰川覆蓋，擁有重要地位，且地下資源豐富，包括稀土礦、煤、鋅、鐡、銅。冷戰時期，美軍還把有毒的核廢料，埋藏在地下，成為當地極大隱憂。

川普不可能關懷當地融冰的嚴重問題，因為環保向來不在他的議題之內。講白了，他無非是想把美國勢力伸入大西洋北邊，開啓新的航運路缐，扼住通往北大西洋的咽喉。美國老早就在格陵蘭北部，建立早期預警雷達系統，是美國導彈防衛系統重要的一環。美國國務卿蓬佩奧曾說，「該地區已經成為強權傾軋的競技場。」美國勢力伸入格陵蘭，卻不願見別國的勢力進來。

中俄現在兩強權聯手開發北極地帶的新航缐，雙方並以長期供應天然氣為回饋。人口只有5萬6千人的格陵蘭，幅員200萬平方公尺，位於北大西洋、北極海之間，是丹麥自治屬地。美軍在冷戰之初，就在格蘭陵建立空軍基地。現在川普的野心，昭然若揭，卻被丹麥女總理潑了冷水，自然不悅，而以取消兩人會面為報復。

想當初美國總統艾森豪買下阿拉斯加750英里的土地，建立美國導彈預警系統一部分，現為美國空軍太空防空司令部使用，其軍事價值，可以理解，也為美國做了一筆最佳的土地買賣。

如今格陵蘭不僅具有軍事價值，還有可觀的地下資源，又是世界上最大的島嶼。各強權無不覬覦這島嶼的價值，丹麥人不了解嗎？當然不可能。但是會同意嗎？也是不可能，因為丹麥不是窮國，還沒有那麼缺錢。

川普這個非典型的政治人物，算盤打得可精，全世界都在他鐵算盤之內，格陵蘭只是其中之一。但是，他在國際上的人緣，恐怕是越來越孤單。不過，他也不在乎。商人重利，輕別離，不是嗎？川普正是典型的生意人。