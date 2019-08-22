宜蘭力麗威斯汀「開幕兩周年慶」住房每晚只要6,650元起

為慶祝飯店成立2周年，宜蘭力麗威斯汀推出「開幕兩週年 -三天兩夜住房專案」，自即日起可進行線上訂房，9月30日前入住宜蘭力麗威斯汀週年慶三天兩夜住房專案，每晚只要6,650元起，期間另加贈知味西餐廳雙人自助式晚餐及咖啡酒吧日式雙人下午茶套餐。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店於2017年9月正式營運，為慶祝2歲生日，酒店推出一系列慶祝活動。宜蘭力麗威斯汀主打百年歷史的員山溫泉美人湯及舒適好眠的天夢之床，三天兩夜絕佳的輕旅行住宿體驗。酒店開幕週年慶優惠，即日起至9月30日止宜蘭力麗威斯汀推出每日限量「週年慶三天兩夜住房專案」，雙人入住可享豪華/精選選客房三天兩夜只要$13,300起，除翌日早晨的自助式早餐外﹒另外免費加贈兩客知味西餐廳自助式晚餐，並加碼提供咖啡酒吧日式下午茶雙人套餐，讓您享受美好放鬆的輕旅行假期。

宜蘭力麗威斯汀位於水的故鄉員山，主推的知味西餐廳從冷盤、熱菜、主題美食區、現切區、現煮區到甜點水果區，午、晚餐時段超過50道主菜料理可選。主廚團隊特別推薦美國肋眼牛排搭配三款岩鹽及紅酒醬汁或法式芥末醬，肉汁完美的鎖在裡面，多汁柔嫩。皮脆肉彈牙的噶瑪蘭脆皮豬肉捲搭配伍斯特醬、綜合果醬、德式酸菜，烤得脆皮的豬肉捲，內層卻是像果凍般的膠質，加入了噶瑪蘭威士忌及香料等，目前特別推出蘭陽風味窯烤雞、炙燒中捲、紐奧良烤翅、炭烤牛小排、韓式烤五花肉…等，千萬不能錯過!