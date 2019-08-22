2019桃園威士忌烈酒品味展 結合Lamigo桃猿‧華泰名品城拚觀光

去年威士忌迷高喊「明年再來」的桃園威士忌烈酒品味展，將在2019年8月再度引領起一陣琥珀色浪潮。2019 WHISKY TASTE超過80個品牌、1,000多酒款齊聚世界級佳釀，擁有讓人感受「唯有飲者留其名」的渲染力，將於桃園古華花園飯店隆重登場！8月23日(五)邀請多位重量級嘉賓蒞臨VIP開幕活動，由LamiGirls為酒展揭開序幕，展覽結合Lamigo 桃猿、華泰名品城及老街溪周邊旅遊景點，輕鬆搭乘桃捷充實「桃園城市輕旅行」真正內涵；8月24.25日(六.日)兩日開放購票入場，現場聚集超過80個威士忌品牌，冀以創造屬於在地獨特品飲風貌，一同體驗威士忌新境界。

本次展出800多款威士忌，橫跨全球多個產區，風味口感應有盡有！MARS Whisky 信州蒸餾所為了榮耀Lamigo 為台灣職業棒球付出的一切，紀念桃猿2017、2018連霸大業，以「猿王連霸」為主題推出這款紀念威士忌酒，對於10號隊友與威士忌迷來說不論是品飲或珍藏，都是永遠記得Lamigo 的最佳選擇！。此外，古華花園飯店中、西、泰式餐廳推出酒展限定美食小點，與威士忌品酒交互輝映，豐富你的品味體驗！

「威士忌大師講堂」精彩可期，高潮迭起，展期兩日共計8堂，邀集國內外威士忌達人專家，包括：廖家興KEEPER(酷選大師威士忌玩味泥煤與過桶藝術)、Mr. Suzuki(Drink with Mr.Suzuki and Odin)、李素溶KEEPER (威士忌女王選)、Stuart Fear (格蘭多納亞洲區品牌大使)、賴偉峯KEEPER (蘇格蘭傳奇酒廠、3個風土巡禮)、北梶 剛(斯貝賽70年代的美麗場景)、Daniel Hutchins-Read (體驗皇室御用 獨立裝瓶之王的精選之作)、屋久 佑輔(長濱蒸溜所日本最迷你的威士忌酒廠)，滿足愛好者的求知欲及親身品飲體驗，更深一層的體會威士忌的味蕾魅力。

大會為所有購票入場民眾準備專屬好禮，包括：酒展專屬銅製紀念徽章、百元酒展專用現金抵用劵、羅芙奧藝術集團品酩杯…等等，還可獲得購票專屬五星級住宿劵抽獎及特殊酒款承購權多項優惠。

為推廣城市觀光，展會推出五星級抽獎活動，凡購票入場民眾，就有機會獲得墾丁華泰瑞苑花、花蓮瑞穗春天、花蓮理想大地及古華花園飯店之雙人住宿券；會展期間將抽出Lamigo桃猿聯名 猿王 MARS Whisky+YOKOSO桃猿威士忌、齊侯門 &2019 Taoyuan Whisky TASTE專屬酒款、本坊酒造 浪漫威士忌1~3版及TTL南投酒廠 龍鳳特選包桶，分別將以佛系回饋價NT$99專屬承購權。展會也與桃園捷運及桃園市中壢分局合作，攜手宣導理性飲酒，倡導搭乘大眾運輸工具來看展，落實飲酒安全責任。