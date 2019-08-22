兩廳院夏日爵士戶外派對　齊向阿姆斯壯「美好世界」致敬

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2019兩廳院夏日爵士系列活動以「爵士樂之父」路易斯．阿姆斯壯為主題壓軸登場，改編經典名曲，為期兩日的爵士樂盛典邀請國內外七個團隊帶來共五場表演，將於24日及25日國家兩廳院展開。

兩廳院夏日爵士派對將為期兩日，首日（24日）將由「爵士夏午茶」與「兩廳院夏日爵士戶外派對」開場，爵士樂迷可在「爵士夏午茶」，與策展人徐崇育透過三場不同主題的音樂沙龍，重回1920爵士黃金年代；接著晚間六點半起可至藝文廣場，欣賞兩廳院爵士音樂營菁英大樂團、蘇聖育爵士八重奏、以及莎拉．麥康妮（Sarah McKenzie）的四重奏演出。

隔日（25日）的重頭戲為兩廳院舉辦一年一度的夏日爵士節慶樂團，將以「爵士樂之父」路易斯．阿姆斯壯為主題，重新改編經典名曲，並於國家音樂廳向傳奇大師致敬，將於晚間七點半登場。

「蘇聖育爵士八重奏」則以50年代中期的硬式咆勃爵士(Hard Bop)作品為主，混合了R&B節奏藍調（Rhythm & Blues）、福音詩歌（Gospel）和藍調（Blues）和咆勃（Bebop）等樂風，而硬式咆勃爵士多以小編制方式來展現每個樂手的特色，注重樂手的即興能力，本次演出將透過團員們各自發揮創意編曲，期待將硬式咆勃爵士以嶄新樣貌呈現給觀眾。

「莎拉・麥康妮四重奏」的主唱麥康妮曾贏得澳洲唱片工業協會獎最佳爵士專輯獎、澳洲Jazz Bell Awards最佳爵士演唱專輯，除了精於演唱、彈奏、創作及編曲，更被譽為新生代爵士甜姐兒。

最後一日將壓軸登場的「兩廳院夏日爵士節慶樂團」邀請國際知名的爵士作曲家與小號演奏家麥可・摩斯曼教授加入，為「兩廳院夏日爵士節慶樂團」演出量身打造編曲，甚至每年都有「世界首演」的曲目。

摩斯曼表示，今年節慶樂團以路易斯・阿姆斯壯為題，今年演出有好幾位出身於Queens College，而路易斯．阿姆斯壯離世後，將經典的資料全數捐給Queens College，「我們在這裡演出他的一系列作品，帶著爵士大師的經典傳承下去，是這場演出很重要的精神。」

2019年兩廳院夏日爵士節慶樂團繼去年的巴西風情後，今年以「爵士樂之父」路易斯．阿姆斯壯為題，由國內知名小號手魏廣晧領銜，連續勇奪兩年金曲獎四大獎項的鋼琴家許郁瑛、李承育、山田豪、山田洋平、尼克．哈維爾（Nick Javier）、吳政君以及楊曉恩等國內外爵士菁英齊聚，首席小號手麥可．摩斯曼量身全新打造譜曲，搭配爵士女聲夏瑞妮．韋德（Charenee Wade）、鼓手克里夫．阿蒙德（Cliff Almond）以及薩克斯風手安東尼歐．哈特（Antonio Hart）強勢回歸。

兩廳院夏日爵士戶外派對將於24日晚間6點半至9點半，兩廳院藝文廣場免費入場；兩廳院夏日爵士派對《親愛的爵士樂之父：路易斯．阿姆斯壯》將於25日晚間7點半國家音樂廳舉行，購票及更多詳情請前往官網查詢。