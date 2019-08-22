常腹瀉的妳當心！卵巢癌症狀與腸胃道疾病極相似

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）被稱為寧靜殺手的卵巢癌，初期完全沒有症狀，症狀出現後又易被誤認成腸胃道疾病，造成患者確診時多是末期。醫師提醒，卵巢癌死亡率雖高，但透過量身打造的治療計畫，有助於提升病患整體存活率。建議成年女性每年例行性子宮頸抹片檢查時，可加做骨盆超音波，盡早發現卵巢腫瘤，並接受良好的治療。

卵巢癌發生率逐年攀升，近十年增加1.1倍，在台灣有寧靜殺手之稱，據衛福部癌症報告統計，近五成卵巢癌患者發現已晚期，遠遠高於女性常見癌症的乳癌(兩成)與子宮頸癌(一成四)，這也是卵巢癌死亡率依舊居高不下的主因之一。

賴鴻政副院長進一步提醒，一般的健檢或抽血其實是無法得知是否罹患卵巢癌的。相對於子宮頸抹片檢查可揪出子宮頸癌，卵巢癌缺乏有效的篩檢工具，超音波雖然可以偵測卵巢是否罹患腫塊，但超音波正常也未必代表未來的一年內不會長出卵巢癌。電腦斷層或磁核共震，並不會當作篩檢的工具，通常是超音波發現有問題，進一步作鑑別診斷時才會用上。

有些人則在做正子攝影時，意外發現卵巢上有訊號增強的現象，即使如此，手術時，也大多轉移。卵巢癌與乳癌一樣，有些遺傳的因素。倘若本身已得過乳癌或家族有相關疾病史的女性，建議也可透過癌症基因檢測方法如BRCA基因檢測，預測罹癌的風險，必要時預防性切除，預防卵巢癌的產生。

每年九月為國際卵巢癌防治月，台灣癌症基金會特別發表以關懷卵巢癌病友為主題的微電影「照著妳的愛」；台灣癌症基金會副董事長彭汪嘉康院士表示:「台灣癌症基金會長期關注女性健康，我們希望能透過微電影與衛教講座推廣，來喚起國人女性對於卵巢健康的重視與關心。」