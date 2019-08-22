追韓星不用錢　北富銀J卡免費送你看韓系大片！

近來韓國電影以突出的劇情搭配精緻製作廣受台灣市場歡迎， 尤其新上檔的《驅魔使者》和即將上映的《極限逃生》 更是韓迷們不可不看的力作。為滿足民眾對韓國影劇的喜愛， 台北富邦銀行Ｊ卡特別自今(8/22)日起配合《驅魔使者》及《 極限逃生》這兩部強檔院線片推出電影票免費放送活動；同時， 在韓國刷卡可享3%回饋無上限的J卡，在明(8/23)日開跑的 台灣國際秋季旅展中也將與可樂旅遊合作推出韓國相關系列優惠， 讓喜愛韓風的民眾暢快享受電影饗宴， 還能以最實惠的價格親身走訪韓劇著名景點， 留下人劇合一的迷人回憶！

第一波搶票行動將於今日中午12點展開，限時一小時， 民眾只要在此期間進入北富銀LINE官方帳號，透過LINE ON AIR留下姓名、電話以及「韓國刷J卡享3%回饋」 文字即可獲得抽獎資格，有機會把兩張《驅魔使者》電影票帶回家！ 中獎名單將於當天公布於富邦信用卡FB粉絲專頁。 第二波活動則將於8/28至8/31舉行，民眾只要在富邦信用卡 FB粉絲專頁留言即可參加，活動結束後將抽出100位幸運兒， 每人可獲得2張《極限逃生》電影票， 熱愛韓星的韓迷們可別錯過囉！

欣賞完電影如果還不過癮，最好的方法當然是親自來一趟韓國行!台 灣國際秋季旅展即將在8/23至8/26於台北世貿一館熱鬧展開 ，J卡與可樂、喜鴻、吉帝旅遊合作，旅展當天持J卡在此三家旅行 社消費可享3%回饋無上限，同時現場於可樂旅遊攤位刷J卡滿額還 可再獲得實用可愛的旅行收納袋六件組。此外， 可樂旅遊現場也同步推出超優惠韓國行程，只要$6,888元就可 以暢遊韓國樂天世界，還有機會抽IPHONE XS，想要給自己一份浪漫的韓系體驗嗎?記得把握時間到現場拿好 康、搶優惠！

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