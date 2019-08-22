追韓星不用錢　北富銀J卡免費送你看韓系大片！

近來韓國電影以突出的劇情搭配精緻製作廣受台灣市場歡迎，尤其新上檔的《驅魔使者》和即將上映的《極限逃生》更是韓迷們不可不看的力作。為滿足民眾對韓國影劇的喜愛，台北富邦銀行Ｊ卡特別自今(8/22)日起配合《驅魔使者》及《極限逃生》這兩部強檔院線片推出電影票免費放送活動；同時，在韓國刷卡可享3%回饋無上限的J卡，在明(8/23)日開跑的台灣國際秋季旅展中也將與可樂旅遊合作推出韓國相關系列優惠，讓喜愛韓風的民眾暢快享受電影饗宴，還能以最實惠的價格親身走訪韓劇著名景點，留下人劇合一的迷人回憶！
第一波搶票行動將於今日中午12點展開，限時一小時，民眾只要在此期間進入北富銀LINE官方帳號，透過LINE ON AIR留下姓名、電話以及「韓國刷J卡享3%回饋」文字即可獲得抽獎資格，有機會把兩張《驅魔使者》電影票帶回家！中獎名單將於當天公布於富邦信用卡FB粉絲專頁。第二波活動則將於8/28至8/31舉行，民眾只要在富邦信用卡FB粉絲專頁留言即可參加，活動結束後將抽出100位幸運兒，每人可獲得2張《極限逃生》電影票，熱愛韓星的韓迷們可別錯過囉！
欣賞完電影如果還不過癮，最好的方法當然是親自來一趟韓國行!台灣國際秋季旅展即將在8/23至8/26於台北世貿一館熱鬧展開，J卡與可樂、喜鴻、吉帝旅遊合作，旅展當天持J卡在此三家旅行社消費可享3%回饋無上限，同時現場於可樂旅遊攤位刷J卡滿額還可再獲得實用可愛的旅行收納袋六件組。此外，可樂旅遊現場也同步推出超優惠韓國行程，只要$6,888元就可以暢遊韓國樂天世界，還有機會抽IPHONE XS，想要給自己一份浪漫的韓系體驗嗎?記得把握時間到現場拿好康、搶優惠！
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