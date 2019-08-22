印尼新二代返鄉溯根 開拓職涯新篇章

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）由教育部國教署辦理「新住民子女溯根活動」，今年選出11組，由各級學校教師帶領學生返回其父母原生國家，體驗文化、經濟等發展。其中獲補助的3所學校由於返鄉溯根國家均為印尼，於是規劃聯合辦理溯根活動，8月4日至10日至印尼進行返鄉體驗。

國立澎湖高級海事水產職業學校、國立旗山高級農工職業學校及國立東港高級海事水產職業學校，於8月4至10日由國立高雄科技大學副校長俞克維及澎湖海事校長謝旻淵陪同，帶領新住民子女學生一起前往印尼進行返鄉溯根。

3校聯合溯根活動包括文化、產業參訪。文化參訪走訪雅加達獨立廣場、印尼國家博物館、雅加達大教堂、伊斯克拉爾清真寺、老城區等，富有宗教特色及歷史文化意義。

一行人也前往印尼縮影公園，瞭解印尼島嶼及居民的分布、生活概況、服飾與建築等人文風情與當地多元文化的差異性。

產業參訪則前往福爾摩沙技術中心、福爾摩沙鍛造場等，實地走訪台商設籍公司，藉由台籍幹部精心安排的課程及專業導覽互動，讓學生了解企業在地營運的知識經驗，並對印尼的國際職場環境有基本認識。

旗山農工柯同學表示，台商創辦的福爾摩沙技術中心特地從台灣找來專業教師開辦職訓課程，藉此培育當地人才考取職業技術士執照，也充實自身所需的專業技術人力，體現台商開拓海外市場的用心與努力。

教育部國教署表示，透過新住民子女溯根活動，鼓勵新住民子女學習新住民語文及進行多元文化體驗，以增進新住民子女之國際文化觀，且透過企業的參訪，開拓學生的國際視野，以期提升學生國際競爭力。