新北健康三寶甘藷 板橋農會、台北希望廣場買得到

「新北健康三寶」甘藷消費地展售，於今（22）日至 23日捷運府中站「板農活力超市廣場」，以及24日至25日捷運 善導寺站「台北市希望廣場」熱鬧登場， 現場能夠買到新北青農生產最新鮮、最對時的健康甘藷， 還有各式新鮮農產品、甘藷藷片等加工品美食，歡迎闔家光臨選購。

新北健康三寶甘藷種植在緊鄰大屯山的北海岸，金山、萬里、三芝、 淡水、石門都是主要產區，土質為肥沃的火山黑壤土， 且有陽明山系清泉灌溉及帶有鹽度的海風吹襲， 造就當地所種植的甘藷特別綿密細膩、甜度特別高， 農業局與金山區公所合作以行動治理為在地農友行銷農產品， 即日起至9月15日周末金山溫泉公園小農市集， 有多種可口好吃的甘藷美食，邀請民眾到北海岸吃當季遊當地， 無法到「北海岸地區」的民眾朋友也不要灰心，8月22日至23日 搭乘捷運到府中站「板農活力超市廣場」，8月24日至25日到捷 運善導寺站「台北市希望廣場」也都能夠就近採買享用。

新北青農陳忠慶經營「陳家農舍」位在金山六股里， 所生產的甘藷以鬆綿香軟聞名全台，採用有機農法種植， 與大自然共存共榮。陳忠慶表示，北海岸因為地理環境特殊， 甘藷的特色就是特別綿密、特別香甜，料理方式也有些微不同， 他分享一個很簡單在家也可以製作的料理「炸甘藷」， 北海岸甘藷切塊不用裹粉，直接下去炸不會散開，非常Q彈好吃， 跟一般甘藷需要裹粉才能油炸不同，也是當地甘藷的特色之一， 歡迎民眾這周末到台北希望廣場嘗鮮。

農業局表示，先有通路、再開農路，為了讓每位返鄉歸農的青農、 新農能無後顧之憂專注在農業生產上， 媒合通路協助小農銷售是首要任務，也邀請大家以實際行動， 一同為這些青農及新農打氣，享用新北當季最甜美的健康甘藷。