2019台灣機器人智動化展登場　逾1200廠商4200攤位共襄盛舉

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣機器人與智慧自動化展(TAIROS)，從8/21(三) 起至8/24(六) 在台北世貿南港展覽館二館 1F，一連展出4天，總計有超過1200廠商4200攤位共襄盛舉。

為了讓參觀民眾及有智動化需求之廠商，更了解此展覽之特色及廠商服務與技術能量，主辦單位「台灣智慧自動化與機器人協會」特別規劃導覽行程。

今年依【智慧服務主題】、【智慧製造主題】、【親子團】及【企業客製化主題】4種路線，由零組件的應用到產品的介紹，佐以「智動化」應用案例或產品體驗，讓您實際探訪參展廠商特色與最新技術。

為讓專業參觀單位擁有更好的參觀體驗，如人數超過10位以上，可提供【客製化團體導覽】服務，配合預約單位需求安排廠商導覽。參加者透過導覽行程的方式，對於廠商展示的技術能量及產品能有更多認識，主辦單位也希望透過展會使需求商能有機會與機器人廠商進行面對面深度洽談。而參觀民眾透過導覽行程，可進行智動化商品的體驗，對於智動化能有更深一層了解。

根據主辦單位官網，這項展覽僅在周六(24日)開放12歲以下孩童參觀。

活動資訊 (資料來源: 官方網站)

日期：2019 年 8 月 21 日（三）- 8 月 24 日（六）09:00-17:00 (最後一日參觀至16:00)

地點：南港展覽館二館一樓 (台北市南港區經貿二路2號)

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