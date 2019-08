文總推出「認識台灣」有趣動畫　外國網友讚：世界最棒國家之一

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)中華文化總會(以下簡稱文總)近日推出「來去總統府住一晚」免費活動,向國際觀光客招手,透過開放總統府住宿,吸引外國人來台創意行銷台灣觀光產業,並攜手台灣吧推出「認識台灣」系列影片,透過可愛的角色以英文介紹台灣。

「認識台灣」首支影片由文總與台灣吧共製,以名為黑啤(BEERU)的台灣黑熊為主角,在五分鐘內帶領觀眾以鮮明輕快且幽默的方式介紹台灣,並於網路上引發熱烈迴響,更吸引來自美國芝加哥的背包客留言大讚:「This is absolutely one of the best countries in the world。」(台灣絕對是世界上最棒的國家之一)

文總副秘書長李厚慶表示,最初想做「認識台灣」的影片,是為了搭配「來去總統府住一晚」的免費體驗活動,讓外國朋友更加認識台灣,但後來發現,其實連台灣人本身都不太了解台灣,比如我們是珍珠奶茶的家鄉,也是少數還保存並使用繁體字的國家等。

李厚慶認為,台灣人必須先了解自己的國家,才能進而有認同感和光榮感,「台灣在世界引領了許多潮流,很可惜的是我們的國人自己並不知道」。

李厚慶說明,「認識台灣」影片中還有一個重點,就是台灣的兼容並蓄。由於過去的殖民歷史,讓台灣成為擁有多元文化的豐盛之島,在宗教、族群、飲食等方面,都展現了強大的包容力。

李厚慶提到,台灣雖然是個小小的島國,但這裡的人民有最寬闊的胸襟和視野,無論你來自哪裡,這片土地上絕對都有你的容身之處。

李厚慶透露,十月中上旬,文總會再推出「認識台灣」第2支影片,歡迎「來去總統府住一晚」的第一組旅客到來,希望國人多多分享這系列的影片給外國朋友,全民一起拚外交。



「認識台灣」影片(影/Youtube)