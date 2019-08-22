文總推出「認識台灣」有趣動畫　外國網友讚：世界最棒國家之一

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）中華文化總會（以下簡稱文總）近日推出「來去總統府住一晚」免費活動，向國際觀光客招手，透過開放總統府住宿，吸引外國人來台創意行銷台灣觀光產業，並攜手台灣吧推出「認識台灣」系列影片，透過可愛的角色以英文介紹台灣。

「認識台灣」首支影片由文總與台灣吧共製，以名為黑啤（BEERU）的台灣黑熊為主角，在五分鐘內帶領觀眾以鮮明輕快且幽默的方式介紹台灣，並於網路上引發熱烈迴響，更吸引來自美國芝加哥的背包客留言大讚：「This is absolutely one of the best countries in the world。」（台灣絕對是世界上最棒的國家之一）

文總副秘書長李厚慶表示，最初想做「認識台灣」的影片，是為了搭配「來去總統府住一晚」的免費體驗活動，讓外國朋友更加認識台灣，但後來發現，其實連台灣人本身都不太了解台灣，比如我們是珍珠奶茶的家鄉，也是少數還保存並使用繁體字的國家等。

李厚慶認為，台灣人必須先了解自己的國家，才能進而有認同感和光榮感，「台灣在世界引領了許多潮流，很可惜的是我們的國人自己並不知道」。

李厚慶說明，「認識台灣」影片中還有一個重點，就是台灣的兼容並蓄。由於過去的殖民歷史，讓台灣成為擁有多元文化的豐盛之島，在宗教、族群、飲食等方面，都展現了強大的包容力。

李厚慶提到，台灣雖然是個小小的島國，但這裡的人民有最寬闊的胸襟和視野，無論你來自哪裡，這片土地上絕對都有你的容身之處。

李厚慶透露，十月中上旬，文總會再推出「認識台灣」第2支影片，歡迎「來去總統府住一晚」的第一組旅客到來，希望國人多多分享這系列的影片給外國朋友，全民一起拚外交。



「認識台灣」影片（影/Youtube）