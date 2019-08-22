台東長濱鄉漁民捕獲罕見超大龍蝦　委由生態專家放生

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台東縣長濱鄉漁民捕獲一隻罕見5台斤重的錦繡龍蝦，比一般龍蝦大5倍，由於這隻母龍蝦已抱卵，漁民決定放生，並委由生態專家在昨(21)日放生。

這幾天台東地區下雨，海水混濁。長濱鄉漁民無意間捕獲一隻5台斤(約3公斤)抱卵龍蝦，一般龍蝦只有1台斤，這隻龍蝦等於是五倍大，相當罕見。隨後漁民將龍蝦交給地方生態復育者池祥鈺，於21日放生。

綜合《自由》與中央社21日報導，池祥鈺說，這隻龍蝦是近幾年漁民捕獲最大隻的龍蝦，民國103年和去年107年，也有人捕獲大龍蝦交給他放生，但是那兩隻都只有4台斤，這隻有5台斤，而且還是抱卵的母蝦。

他說，長濱鄉清溪組織自發性的復育龍蝦，是台灣很珍貴的龍蝦種苗復育區。他們不靠政府、不靠外界、推動自覺文化，這6年來已經放生30隻大小龍蝦。不過，他也擔心放生會引發不同的解讀，招來不必要的批判，所以向來都很低調。

鑑於東海岸龍蝦生態日趨枯竭，池祥鈺從2014年開始在長濱鄉復育龍蝦，他指出，這幾年靠著鄉民自立自強復育龍蝦，地方也漸有共識，紛紛加入。

他表示，海洋資源越來越少，長濱鄉民都默默付出做龍蝦復育，在地人愛護自己的生長環境，是很自然的事。在復育區的龍蝦很平安，牠們相當有靈性，如同小鳥被網抓到，放走之後要再捕抓就很難了。

台東縣長濱鄉漁民捕獲罕見5台斤錦繡龍蝦（左），而且是抱卵的母蝦，是一般龍蝦（右）5倍大。（池祥鈺提供）

中央社