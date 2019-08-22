台灣福爾摩沙馬戲團赴美演出　福斯電視實況轉播

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣知名福爾摩沙馬戲團受邀至美國休士頓的米勒戶外劇場演出「土地的歌」，於23日及24日透過特技表演訴說台灣歷史故事，並將於25日在亞洲協會德州中心舉辦座談會，讓大家深入了解馬戲團不為人知的辛密。

文化部與休士頓台灣書院今（2019）年再度和美國德州米勒戶外劇場（Miller Outdoor Theatre）合作，邀請福爾摩沙馬戲團（Formosa Circus Art, FOCA）共16位充滿年輕活力的表演者演出「土地的歌」（Songs of the Land），以精湛的特技與舞蹈述說台灣的故事。

福爾摩沙馬戲團以民俗特技、雜耍、戲劇等一體之表演風格著稱，此次演出「土地的歌」，是一部以台灣歷史為軸線的作品，分別為「看見台灣」（Seeing Taiwan）、「台灣巨人」（Taiwanese Giants）、「翻轉台灣」（The Turning Points of Taiwan）及「擁抱台灣」（Embracing Taiwan）四段，並搭配年代金曲，再輔以舞台藝術和肢體展演，向美國觀眾述說台灣的故事。

米勒戶外劇場堪稱是休士頓最平民化且極具人氣的藝文機構，連續兩年的夏季皆推出台灣優質藝術表演，福斯電視台（Channel 26 Fox）預訂於23日上午專訪演出團隊，過程將實況播出。

文化部指出，該戶外劇場去年邀到台南「十鼓擊樂團」，吸引三千位觀眾到場，今年則邀請活耀於國際舞台的「福爾摩沙馬戲團」。

此外，台灣書院將於25日下午3點，在亞洲協會德州中心（Asia Society Texas Center）辦理藝術家座談，由米勒戶外劇場總監Cissy Davis引言，介紹該劇團於高雄春天藝術節展演的作品「奧列的奇幻旅程」，觀眾可近距離感受馬戲的魅力與幕後的辛苦。

福爾摩沙馬戲團今年更是行程滿滿，休士頓的演出將於23日早上10點30分開放索票，演出將於晚間8點登場，在結束美國的演出後，將於9月7日前往社子島富州里台北藝術節演出，9月18日至26日於印尼演出「潘朵拉的盒子」，更多詳情請前往臉書查詢。