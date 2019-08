巴西亞馬遜雨林7萬場大火　烏煙籠罩聖保羅宛如世界末日

(台灣英文新聞/高梓根 綜合外電報導)根據巴西國家太空研究機構(INPE)研究數據,今年截至週二(20)亞馬遜雨林一共發生至少73,000起大火,早已超越往年記錄。然而,巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)先是否認野火造成危機,之後又在沒有證據的情況下誣賴國際NGO刻意放火,企圖藉此操縱輿論。

亞馬遜雨林的旱季通常始於7、8月,並持續至11月初。在這段期間,雨林的遊耕民族會進行火耕,亦即藉由焚燒林地來替土地施肥。

然而,今年的火勢卻異常頻繁且猛烈,根據NASA公開的衛星圖,可以看到巴西亞馬遜州(Amazonas)、朗多尼亞州(Rondônia)、帕拉州(Pará)及馬托格羅索州(Mato Grosso)災情慘烈。尤其是亞馬遜州,煙霧瀰漫到甚至在太空上也看得到。



衛星影像顯示大火留下的煙霧(圖/NASA公開影像)

大火的影響並不止於這幾個州。週一(19)下午,黑煙飄向首都聖保羅,場面彷彿是世界末日一樣。另外,素有「地球之肺」稱號的亞馬遜雨林製造世界20%的氧氣,也是10%全球物種的家,今年的大火無疑是場生態浩劫,燃煙的汙染也嚴重威脅人類的健康。

INPE表示,雖然降雨量確實比往年平均少一點,但今年的氣候仍算正常,不是大火激增的主因。世界自然基金會(WWF)則認為,今年大火次數的激增,是因為人類活動及森林砍伐帶來的結果。而INPE今年的數據也指出,今年6月森林破壞的面積規模比去年同期增加88%。

被稱為「巴西川普」的極右派總統波索納洛,自年初上任以來,採取的政策都著重發展而忽略保育,不但公開譴責環保團體呼籲外國禁止進口非永續生產的巴西木材,還指責INPE捏造去森林化的數據,並將INPE所長開除。

波索納洛先是告訴《路透社》等外媒,大火只不過是火耕季節的正常情況,後來又在週三(21)的Facebook直播上,妄稱是NGO組織刻意放火,企圖操縱輿論反對自己及巴西政府。

There was worldwide outcry when the Notre Dame cathedral was on fire. Why is there not the same level of outrage for the fires destroying the #AmazonRainforest? pic.twitter.com/VbSda5PYAK