巴西亞馬遜雨林7萬場大火　烏煙籠罩聖保羅宛如世界末日

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）根據巴西國家太空研究機構（INPE）研究數據，今年截至週二（20）亞馬遜雨林一共發生至少73,000起大火，早已超越往年記錄。然而，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）先是否認野火造成危機，之後又在沒有證據的情況下誣賴國際NGO刻意放火，企圖藉此操縱輿論。

亞馬遜雨林的旱季通常始於7、8月，並持續至11月初。在這段期間，雨林的遊耕民族會進行火耕，亦即藉由焚燒林地來替土地施肥。

然而，今年的火勢卻異常頻繁且猛烈，根據NASA公開的衛星圖，可以看到巴西亞馬遜州（Amazonas）、朗多尼亞州（Rondônia）、帕拉州（Pará）及馬托格羅索州（Mato Grosso）災情慘烈。尤其是亞馬遜州，煙霧瀰漫到甚至在太空上也看得到。



衛星影像顯示大火留下的煙霧（圖／NASA公開影像）

大火的影響並不止於這幾個州。週一（19）下午，黑煙飄向首都聖保羅，場面彷彿是世界末日一樣。另外，素有「地球之肺」稱號的亞馬遜雨林製造世界20%的氧氣，也是10%全球物種的家，今年的大火無疑是場生態浩劫，燃煙的汙染也嚴重威脅人類的健康。

INPE表示，雖然降雨量確實比往年平均少一點，但今年的氣候仍算正常，不是大火激增的主因。世界自然基金會（WWF）則認為，今年大火次數的激增，是因為人類活動及森林砍伐帶來的結果。而INPE今年的數據也指出，今年6月森林破壞的面積規模比去年同期增加88%。

被稱為「巴西川普」的極右派總統波索納洛，自年初上任以來，採取的政策都著重發展而忽略保育，不但公開譴責環保團體呼籲外國禁止進口非永續生產的巴西木材，還指責INPE捏造去森林化的數據，並將INPE所長開除。

波索納洛先是告訴《路透社》等外媒，大火只不過是火耕季節的正常情況，後來又在週三（21）的Facebook直播上，妄稱是NGO組織刻意放火，企圖操縱輿論反對自己及巴西政府。