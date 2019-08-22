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涉盜10餘客戶數千萬存款　永豐銀理專遭限制住居

銀行理專偷走客戶存款的弊案，遭公開揭露的，今年至少已有8起，總金額達4億4526萬元。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2019/08/22 14:49

圖/官方臉書

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 永豐銀行忠孝分行傳出理專涉嫌盜領客戶存款數千萬的不法情事；台北地檢署前天（20日）晚上傳喚理專游朝旭後，依涉業務侵占等罪，諭令他限制出境、出海及住居。

立委黃國昌今(22)日在臉書爆料，指有民眾檢舉，日前至永豐銀行忠孝分行查詢個人帳戶餘額時，驚覺存款全都消失，經查才發現是一名游姓理專，涉嫌透過定存單及謊稱買保單等方式，盜領客戶存款，金額達數千萬元。

綜合《自由》與《工商時報》報導，辦案人員獲報，游朝旭近5年陸續利用職務機會，涉嫌分批盜領多名客戶存款，犯罪手法類似今(2019)年5月爆發的華南銀行理專張秀米侵占客戶存款案，都是利用客戶的信任，長時間分批盜領多名客戶的款項。

但永豐銀行渾然不知，直到客戶前往忠孝分行臨櫃查詢，發現自己的錢不翼而飛，整起事件才曝光。

永豐銀午間發出聲明指出， 此次發生的案件僅係個案，將持續加強內控稽核制度。

金管會銀行局證實，永豐銀確實有理專挪用客戶資金，而永豐銀也按照規定，在8月20日向金管會通報重大偶發事件。目前已要求永豐銀行對整件事進行了解，並向金管會提出報告。

至於銀行方面是否有內稽內控疏失？金管會預定在晚間記者會統一說明。就過去理專監守自盜案來看，通常都是客戶發現後銀行才知。

黃國昌在po文指出，

銀行理專偷走客戶存款的弊案，遭公開揭露的，今年已有8起，總金額達4億4526萬元。

銀行內稽內控爛到這種程度，金管會也顏面掃地。
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忠孝分行
金管會
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