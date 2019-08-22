遊客脫序行為現法國動物園 犀牛背遭刻字

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）營造浪漫氛圍有許多方式，無論是燭光晚餐、還是寫情書、或是相攜看夜景。但是，如果超出了界限，而傷及他人或動植物，就應予以規範，例如在犀牛的背上寫字。

法媒Royan News8月19日，在臉書上發布一張在法國西南部動物園拍攝的照片，一隻年約35歲的犀牛遭人惡作劇，在背上刻上朱利安（Julien）和卡米爾（Camille）的2個名字。

有遊客表示，看到這一幕時都難過地哭了。

動物園方面8月21日表示，對於遊客的愚蠢和不尊重的舉動感到憤怒。

《聯合新聞網》報導，動物園表示，惡作劇的遊客用指甲在犀牛背上寫字，但由於動物背上經常覆蓋一層厚厚的泥沙，所以犀牛很可能沒有意識到遭人在背後寫字。他們用刷子把文字擦掉，也沒有對動物造成任何傷害。

至於為何遊客可以輕易靠近動物，園方解釋，因為柵欄裡的犀牛可以自由選擇他們想休息的地方，比如靠在牆邊，或是鄰近遊客的地方，因此有些遊客是可以近距離的觸摸到這些哺乳類動物，尤其是牠們的背。

動物園說，之所以會讓遊客靠近這些動物，是為了提高人們對生物多樣性，以及人們生活周圍的廣大生命體的認識。大部分遊客都很自律，脫序行為僅出現在少部分遊客裡，有些遊客會拿爆米花餵食動物，或是把鱷魚池子裡的噴泉被當作許願池等。

園方表示，將重新思考是否要加強園區內的照護與安全的措施。