結合醫療與住宿功能 北市第2家醫院獲穆斯林友善認證

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台北市政府長期推動觀光醫療服務市場，8月19日傳出好消息，台北市北投健康管理醫院獲得穆斯林友善醫療所認證，這是繼「基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院」之後，第二家獲得認證的醫院。

根據2014年至2018年衛生福利部資料，每年平均約有8,000位來自馬來西亞、印尼及中東地區等OIC (Organization of the Islamic Conference)國家的國際病人使用台北市醫療資源。

而大台北地區穆斯林常住人口(含移工及新住民)約有8萬人。

臺北市北投健康管理醫院2至5樓的服務硬體，包括5樓的健康管理中心、4樓內視鏡中心暨美容醫學中心與2樓影像醫學中心均提供淨下設備，同時於5樓有獨立備膳區，提供清真認證合格食材的健檢餐，並有男女分開的穆斯林休憩室讓貴賓用膳。

2樓亦規劃男女分開的穆斯林祈禱室，備有拜毯、麥加標示與臺北市的禮拜時間表，讓穆斯林受檢時也能安心禮拜，受檢過程，女性穆斯林將安排女性醫事人員服務，與女醫師負責解說。

臺北市政府衛生局特別邀請「臺北市北投健康管理醫院」副院長魏聰文分享認證經驗及心得，以推廣友善穆斯林就醫政策，行銷臺北市觀光及國際醫療產業，讓臺北市各醫療院所對於不同宗教、文化背景的族群，提供更具多元包容性的醫療服務，讓全球穆斯林都能感受到臺北市觀光醫療對伊斯蘭文化的善意。