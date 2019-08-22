香港滙豐登報譴責暴力　企業受中國壓力切割反送中

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）成立於香港並擁有百年歷史的滙豐集團今（22）日在香港多家報章刊登聲明，譴責近期「反送中」運動引發的暴力行為，

滙豐聲明表示，「作為扎根香港的企業，我們非常關注近期發生的社會事件，並強烈譴責任何暴力和破壞社會秩序的行為。」滙豐銀行於1865年在香港開業，在1997年香港主權移交前將總部移至英國倫敦，不過至今滙豐仍有約一半營利來自亞洲地區的業務，其中包括中國。

聲明指出，「維持法治對香港獨特的國際金融中心地位不可或缺，所以我們全力支持以和平方式尋求解決之道。」

滙豐此次的聲明堪稱罕見，在此之前滙豐對香港反《逃犯條例》示威運動的態度傾向開放。《金融時報》日前報導，六月間示威者號召一次「反送中」罷工，當時滙豐允許員工「在家工作」，主管也允許員工在參與示威，前提是他們不觸犯法律。

「反送中」運動至今邁入第三個月，越來越多香港及國際企業疑似因中國官方壓力而作出表態。近日鬧得最沸沸揚揚的不外乎是國泰航空，中國民航局先是要求國泰交出支持及參與反《逃犯條例》示威運動的員工名單，並禁止他們停飛中國航班，隨後公司行政總裁何杲（Rupert Hogg）及顧客及商務總裁盧家培（Paul Loo）便雙雙辭職，理由是對公司近日所面臨的事件負責。

《彭博社》昨日則報導，四大國際會計師事務所之一的KPMG（畢馬威）及PwC（在台加盟資誠）近日也分別告誡香港員工須謹言慎行，KPMG還表示支持中國政府對香港的管治政策。

PwC隨後發表聲明表示，公司完全尊重員工的言論自由，不過對和示威相關的升級的暴力行為感到遺憾。KPMG對於媒體的詢問則沒有回應。