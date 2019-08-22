台博館結合文化與歷史 印尼國慶日首度公演移工來台故事

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）第四屆印尼國慶文化藝術節8月19日登場，來自全臺各地的印尼移民工組成遊行隊伍，從臺北車站出發，哼唱著國歌、揮舞著印尼國旗，遊行到國立臺灣博物館館前廣場參加慶典，以各式歌舞表演及文化體驗活動邀請民眾一起同慶，讓臺灣民眾認識並學習印尼歷史與文化的深厚底蘊，實踐移工與新住民在臺灣的文化平權。

慶典由舞蹈家Anastasia Melati帶領臺籍、印籍舞者，演繹爪哇宮廷舞蹈「Golek Sulung Dayung」揭開序幕，來自各地的移民工社團帶來音樂、武術、話劇、服裝秀及庶民色彩濃厚的Reog、Lengger、Bajidor Kahot等舞蹈，還有來自龍目島南部原住民的競技「Peresean」。

由移工劇團Sanggar Tresno Budoyo改編流傳於東南亞諸國的民間傳說「馬林．昆當」（Malin Kundang），訴說原為水手的主角變成遠赴臺灣工作的移工故事。

移工劇團Sanggar Tresno Budoyo演出流傳於東南亞諸國的民間傳說「馬林．昆當」（圖/ 文化部）

劇團團長Dwi說，這次是劇團第一次公開表演，特別緊張，希望他們的演出能提醒同在異鄉打拚的印尼同胞，不要忘了家鄉的美好。另外，廠工Halim搭配西爪哇地區舞蹈，帶來澎湃的長詩朗誦，也是與以往不同的展演。

臺灣的印尼移民、移工與留學生，人數已超過三十萬，全國各地都能看到印尼餐館與商店，而各大城市火車站周遭，也都有規模不ㄧ的東南亞聚落。

本屆視覺主題「Sensasi Kebebasan」（中譯：自由的感覺）出自印尼移工Tony Sarwono，這幅畫作是他對獨立紀念日的致敬，也是他身爲勞動者對自由狀態的渴望。