搶攻全球兆元市場 台灣9月發行電動機車產業發展白皮書

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）全球暖化、地球永續，綠色交通等議題，在世界各地發酵，近年台灣民眾的環保意識也高漲了不少，從減塑、攜帶環保杯筷、淨灘等，都以實際行動支持，而最明顯的是電動機車的使用率逐漸增長。

「台灣智慧移動產業協會」(SMAT)昨(21)日正式宣布成立，結合產官學研各界，並以推動智慧運輸與乾淨能源為宗旨，該協會希望團結產業界上中下游，共同呼籲政府推動電動機車產業發展，並同時宣布9月將公開發行，全台第一本《台灣電動機車產業發展白皮書》。

據該白皮書中的消費者使用行為報告指出，有購車補助(69.49%)，可節約能源與友善環境(60.51%)，換電很便利(38.21%)，是吸引消費者購買電動機車的三大亮點。另外，有高達67.7%的民眾對政府補助金額感到滿意。

SMAT理事長、中華經濟研究院副院長王健全表示，電動機車業者紛紛推出新車，讓2019年成為台灣電動機車產業元年。希望在這波全球電動機車浪潮下，政府能以穩定的政策持續推動產業發展，讓台灣業者能夠在技術領先的優勢下，成為全球電動機車產業的規格制定者，並進一步組成台灣電動機車國家隊。

工研院指出，台灣有50年的機車製造經驗，也是全球最重要的電子產品生產國，在兩大產業皆具備完整的研發、生產與供應鏈管理能力。目前台灣電動機車產業技術領先全球3至5年，能不能透過既有優勢、借力使力，為台灣打造出下個兆元產業，政府的態度將至為關鍵。

照片左起：台灣智慧移動產業理事廖逸民、監事潘璟倫、理事吳宗文、理事長王健全、理事彭明義、監事李振瑋、理事林東閔。(照片由台灣智慧移動產業協會提供)