防運動員誤觸禁藥　長庚成立台灣首支「運動藥師」團隊

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）誤觸運動禁藥，是國內選手長期以來參加比賽最大的困擾之一，常有選手甚至只是服用了感冒藥，就失去參賽的資格。為避免選手誤觸運動禁藥，「長庚運動醫學團隊」於成立了台灣第一支「運動藥師」團隊，希望能結合全長庚藥師的專業力量，協助選手做好第一線用藥的把關重任。

林口長庚醫院藥劑科主任陳琦華表示，日本早在2009年即實施「運動藥師」認證制度，其主要任務為到學校推廣運動禁藥教育，以及在社區或國家體育比賽中提供選手運動禁藥諮詢。

由於日本這項制度對選手的幫助極大，因此「長庚運動醫學團隊」進行研討規劃後，正式成立了台灣第一支「運動藥師」團隊加入運動醫學團隊，陳琦華主任表示，推廣運動禁藥觀念的首要之務，應由選手的教育建立起，並透過專業藥師的協助把關，雙管齊下，才能避免選手誤觸運動禁藥。

「長庚運動醫學團隊」副主席林瀛洲醫師在照護運動選手多年的經驗中就有不少例子，他說，有選手因為服用了感冒藥，誤觸運動禁藥，失去了參加比賽的機會，相當可惜。而感冒藥確實是選手最常誤觸「運動禁藥」的來源，因為有一類藥品麻黃素，可以使鼻子的血管收縮，緩解鼻塞、流鼻水症狀；另一類藥品乙型致效劑，則可以使支氣管擴張，緩解咳嗽。

有些選手認為服用西藥有誤觸運動禁藥風險，就改看中醫吃中藥，但其實不少中藥製劑也含有運動禁藥成分，例如葛根湯、小青龍湯等，裡面就含有運動禁藥麻黃成分，不可不慎。

長庚「運動藥師」團隊為能即時幫助選手，目前正積極利用行動通訊應用程式，建立「長庚運動醫學團隊運動禁藥諮詢」平台，採取「一對一聊天」之互動模式，由運動藥師即時檢視選手上傳之處方箋，替選手解答是否含有運動禁藥，讓選手可以安心正確地用藥。此外，並將在長庚醫院各院區藥局成立「運動禁藥諮詢專線」，提供選手即時諮詢管道。

陳琦華主任強調，長庚醫院只是台灣運動藥師成立的一個起源，接下來期待全台有更多醫療院所響應一起培訓運動藥師，從醫院、校園將運動禁藥知識傳遞出去，未來也希望社區藥師能夠加入，唯有完善的運動藥師制度才能把誤用運動禁藥之風險降到最低。