柯文哲再嗆旺中︰有這種媒體　哪還需要敵人？！

(台灣英文新聞/政治組 綜合整理) 台北市長柯文哲和旺中集團董事長蔡衍明隔空交戰越演越烈，彼此都要求對方說清楚跟中國國台辦之間的關係。

柯文哲前日受訪時，自稱和國台辦是對手關係，蔡衍明則發聲明質疑柯，「國台辦有必要把你當對手？還是你用輸誠或報備的方式，來解決表面上的過招？」

對此說法，綜合《自由》與《風傳媒》報導，柯文哲昨(21)日大酸，蔡衍明不需要為此口水戰。柯文哲說，每年雙城或世大運，還是要跟國台辦打交道，對他來講就是過招。

對於旺中，柯文哲繼續嗆說紅媒標籤不是他們貼的，「全台灣誰認為他不是紅媒？台灣有這樣的媒體，哪裡還需要敵人，不用了啦。」

先前柯文哲上政論節目自爆跟旺中集團總裁蔡衍明很好，只因「不願配合」蔡衍明的指令而失去支持。事後蔡衍明曾發表聲明回應。柯文哲18日受訪表示，「我沒有看（聲明）」，柯更重砲回應，余紀忠（中國時報創辦人）如果死後有知，一定痛哭流涕，「當年的中國時報怎麼變成現在這個樣子」。

柯文哲表示，媒體可以有立場，但是不能搞成「簡直就是政治宣傳機構」，媒體還是應該有社會第四權的格調，不能太過分。

根據《中時》17日報導，旺中集團董事長蔡衍明在聲明中呼籲台北市長柯文哲，當個光明磊落的大男人。